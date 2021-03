Leeds-legenden Peter Lorimer (74) er død

Leeds melder at Peter Lorimer døde lørdag morgen, 74 år gammel.

Premier League-klubben skriver at Lorimer lenge har litt med sykdom.

Peter Lorimer, som ble berømt for sitt harde skudd, er en av de største legendene i Leeds med 705 kamper for klubben i løpet av to perioder. Skotten er klubbens mestscorende spiller i historien med 238 fulltreffere.

Lorimer vant ligamesterskapet med Leeds i både 1969 og 1974. Han var også med å triumfer i FA-cupen, Ligacupen og Charity Shield.

Lorimer har også 21 landskamper for Skottland og stoppet på fire mål. Han er den yngste spilleren som har spilt toppfotball for Leeds. Han debuterte da han var 15 og 289 dager gammel.

Leeds har mistet flere av sine største helter det siste året. Norman Hunter, Trevor Cherry, Jackie Charlton og nå Peter Lorimer har dødd i løpet av de siste året.