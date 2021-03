Pete Davidsons stalker arrestert

Tirsdag kom det ut en pressemelding hvor det stod at «Saturday Night Live»-komikeren, Pete Davidson (27), hadde startet et nytt selskap sammen med sin kone, Michelle Davidson.

– Pete og Michelle var barndomsvenner før de startet «Bodega Cats Presents», og de er gift, står det i pressemeldingen.

Ikke sant

Pressemeldingen ble sitert i flere utenlandske medier, det eneste problemet er at komikeren ikke har kjennskap til kvinnen, og han er heller ikke gift.

27-åringens management gikk raskt ut og avviste alt som sto i pressemeldingen.

– Pressemeldingen som sirkulerte denne morgenen om Pete Davidson er fullstendig falsk. Ikke et eneste ord er sant. Herr Davidson har ingen anelse om hvem denne personen er. Vi undersøker og vurderer alle rettslige midler, sier advokaten i en uttalelse til Complex.

Brøt seg inn

Torsdag eskalerte hele historien seg, og gikk fra noe som kan oppfattes som spøk til en mer alvorlig handling.

Michelle Mootreddy er kvinnen som angivelig står bak pressemeldingen og nå skal hun ha brutt seg inn i Davidsons hjem i New York. Det forteller politiet til kjendisnettstedet TMZ.

Politiet forteller at Mootreddy snek seg inn en åpen sidedør og hadde satt seg ved kjøkkenbordet til komikeren. Hun fortalte dem at hun hadde et «telepatisk kjærlighetsbånd» med Davidson.

Politiet i New York opplyser om at kvinnen har blitt arrestert og siktet for inntrengning, to tilfeller av stalking og trakassering. Hun har også mottatt besøksforbud mot komikeren.

Davidson har ikke uttalt seg om hendelsen.