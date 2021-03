Siv Jensens taler på landsstyremøtet - for siste gang

– Jeg har gradvis kommet frem til erkjennelsen av at jeg vil være mer tante-Siv, søster-Siv, og jeg vil bruke mer tid med mamma. Ikke bare være FrP-Siv, sa Jensen da hun annonserte at hun ville gi seg.

Lørdag holder hun sin siste landsstyretale som leder for Fremskrittspartiet, og setter stemningen for valgkampen som venter.

– Vi har en viktig og krevende arbeidshelg foran oss, innleder Jensen.

Hun tror det er mulig for FrP å oppnå et godt og anstendig valgresultat, og sier partiet må gjøre det de kan for å unngå at det blir et rødgrønt valgresultat til høsten.

Frykter økt innvandring

– Folk kommer bort til meg og takker for det vi leverte av avgiftslettelser. Vi har bidratt til å gjøre hverdagen enklere for folk flest, sier hun.

Også innvandring er et tema Siv Jensen vier oppmerksomhet i landsstyretalen. Hun er redd innvandringen vil øke.

– Min frykt er at migrasjonen til Europa tar seg kraftig opp så fort verden har håndtert koronapandemien, sier Jensen.

Hun peker på antallet asylsøkere som kom til EU i 2020 til tross for pandemien, og nevner deretter FrPs kamp mot terrorisme.

– I Norge er nå deltakelse og rekruttering til en terrororganisasjon straffbart. Det er altså dette regelverket som har gjort det mulig for norske myndigheter å tiltale denne IS-kvinnen.

Hun nevner IS-kvinnen som årsaken til at partiet forlot regjeringen.

– Har vist hvor sårbare vi er

Jensen sier at drift og finansiering av sykehus bør skilles, fordi størrelsen på sykehusene, som følge av finansieringen, ikke kan huse nok pasienter.

– Nye sykehus som åpnes fylles med korridorpasienter, sier Jensen.

Hun legger til at Norge er avhengige av import for å få stor nok tilgang på legemidler.

– Pandemien har vist hvor sårbare vi er.

Hun kaller det en uklok beslutning å ikke produsere egne vaksiner. Jensen mener vi har både kompetanse og kapasitet til å kunne gjenreise en bredere helseindustri.

– Vi må legge til rette for at vi i fremtiden blir selvforsynt med viktige legemidler, sier Jensen.

Hun legger ansvaret på staten, som hun sier har som oppgave å legge til rette for at private aktører kan påta seg oppgaven.

En begredelig umusikalitet

Årets lønnsoppgjør er i gang, og Jensen kaller NHOs krav om reallønnsnedgang en begredelig umusikalitet.

– Toppledere bevilger seg stadig høyere lønninger og pensjoner. Det er tungt for mange i det norske samfunnet å svelge at vi skal gå ned i lønn med arbeidsplassene våre, sier hun.

Hun utfordrer regjeringen til å avhjelpe det generelle lønnsoppgjøre med en skattepakke, som vil bety at folk flest i landet vil få en forbedret kjøpekraft.

Også partene i arbeidslivet får en utfordring fra Jensen.

– Vi bør gå bort fra frontfagsmodellen, for å sikre et ekstra lønnsløft for helsepersonell og lærere, sier hun.



– De har stått helt i front gjennom hele denne pandemien, vært utsatt og jobbet overtid, men bidratt til at de mest sårbare og barn og unge kan fortsette mest mulig som vanlig. Det er kanskje disse vi kan kalle for årets frontfagsarbeidere.



– Misforstått snillisme

FrP-lederens siste tema for talen er pengene som brukes på kvoteflyktninger og bistand. Hun nevner enorme milliardbeløp, og sier det ikke synes å være gjenstand for de politiske prioriteringene hos andre partier.

– Det er en konkurranse mellom det dem om å ta imot flest mulige asylsøkere og kvoteflyktningerm, sier Jensen.

Hun kaller det misforstått snillisme, og sier penger blir sendt ukritisk, uten å stille nødvendige spørsmål.

Avslutningsvis takker Jensen for tiden som leder for Fremskrittspartiet - rollen hun har hatt siden 2006.

– Dette er det siste landsstyremøtet ledet av denne partilederen. Jeg har lyst til å takke dere for nært, godt og konstruktivt samarbeid gjennom mange år. Det har vært en ære. Tusen, tusen takk for godt samarbeid og godt landsstyre, avslutter Siv Jensen.