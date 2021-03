Forsterket håp om å få med Haaland til Gibraltar

– Dette betyr at grunnlaget har endret seg totalt, sier Lise Klaveness.

De tyske koronarestriksjonene har gjort at Erling Braut Haaland og resten av de norske landslagsspillerne i Bundesliga og 2. Bundesliga har vært tvilsomme til VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar onsdag.

Men fra søndag er ikke lenger Storbritannia og britiske oversjøiske territorier som Gibraltar regnet som «area of variant of concern», men er nedgradert til «additional risk area». Dermed er ikke lenger Storbritannia over land som automatisk gir innreisekarantene i Tyskland.

– Dette betyr at grunnlaget har endret seg totalt og vi har fått noen nye muligheter, skriver Lise Klaveness, toppfotballdirektør i Norges Fotballforbund, i en tekstmelding til TV 2.

Lise Klaveness, toppfotballdirektør i Norges Fotballforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi er fortsatt avhengig av unntak fra innreisekarantene fra de ulike lokale helsemyndighetene i de ulike områdene vi har spillere, men vurderer denne endringen som et gjennombrudd med tanke på i hvert fall å få med noen av de tyske spillerne til første kamp, fortsetter Lise Klaveness.

Klaveness opplyser at hun er i direkte kontakt med klubbene lørdag.

– Det er grunn til å tro at endringen medfører justering av lokale regler i alle føderale statene, men vi kan ikke vite konkret hvem og hvor ennå, sier Klaveness.

I tillegg til Dortmunds norske superspiss Erling Braut Haaland, rammer Tysklands bestemmelser også Norges førstekeeper Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Mats Møller Dæhli (Nürnberg) og Julian Ryerson (Union Berlin).