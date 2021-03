Nå er våren virkelig her – disse får sol

Lørdag er dagen for vårjevndøgn, og våren er her offisielt. Men vårværet er forbeholdt Østlandet enn så lenge, sier meteorologen.

Den lange vinteren er omsider slutt, og våren er her endelig. Lørdag 20. mars er årets dag for vårjevndøgn, som markerer den ene av de to dagene i året der natt og dag er like lange over hele jorda.

Sol og nedbør

For noen deler av landet blir det sol og mildt, mens andre landsdeler må se lenger etter sola og vårfølelsen.

– I Nordland kan det komme 70–80 millimeter nedbør på tirsdag, sier Storm-meteorolog Stig Arild Fagerli.

Det blir imidlertid nokså milde temperaturer, så man må litt opp i høyden for å få snø. Også Bergen får regn og yr de nærmeste dagene, og Vestlandet er generelt utsatt for varierende vær. På Østlandet er det derimot ikke ventet nedbør før neste fredag.

Kraftig vind

Fra Lofoten og sørover vil det komme kraftig vind. Også Østlandet kan være utsatt for en del vindkast, men ellers skal været bli bra for østlendingene.

– For Oslo sin del blir det mildere vær. Det blir i overkant av 10 grader og gode sjanser for vårstemning i østlandsområdet, sier meteorologen.

Den gode vårfølelsen kan altså sette seg samme dag som vårjevndøgnet er et faktum.