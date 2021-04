Mye handler om elbil hos Ford i Norge om dagen. Interessen rundt deres Mustang Mach-E har vært enorm. Nå er det like før de første kundebilene kommer til landet, utover våren kommer den elektriske Mustangen til å bli en vanlig syn på norske veier.

De øvrige modellene har slik sett kommet litt i skyggen. Det inkluderer crossoveren Puma som nok også taper mye salg på at den i motsetning til storebror Kuga ikke finnes i ladbar hybridutgave.

Nå har Ford laget ST-utgave av Puma. Det betyr 200 hestekrefter inn under det korte panseret. Startprisen er på 456.000 kroner.

NB: Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av Ford Puma her:

En god dose ST-pynt løfter designet, men noen sportsbil er Puma likevel ikke.

Hva er nytt:

Motoren på 1,5 liter og 200 hestekrefter er ikke det eneste som skiller ST-utgaven fra resten av Puma-utvalget. Ford-ingeniørene har også finpusset kjøreegenskapene. Styreresponsen har blitt 25 prosent raskere. Bremsene er større. Understellet er også optimalisert, dempingen er fastere.

Puma ST har dessuten motorfester som skal minimere uønskede bevegelser, spesielt i skarpe svinger. Ford har også jobbet litt med eksoslyden, det er slett ikke dumt for å underbygge det sporty preget.

På designfronten har bilen fått Ford Perfomance-preget frontspoiler som øker marktrykket med 80 prosent. Bakspoiler er også på plass, sammen med flere ST-emblemer.

Innvendig er det sportsseter fra Recaro og sportsratt i skinn. Her er det også Ford Perfomance beskyttelsesplater og litt ST-pynt.

Puma tok over for EcoSport – den var ingen stor suksess...

Interiøret lever ikke helt opp til det utvendige, materialvalg sladrer om at Puma er ment å være en prisgunstig bil.

Hvordan fungerer det?

Å putte mye krefter inn i en liten bil, blir sjelden feil. Og det er absolutt ikke feil å putte mye krefter inn i en Puma. I utgangspunktet er dette en av de mest kjøreglade bilene i klassen. Her er kjøreegenskapene løftet et godt ekstra hakk, i tillegg til at motoren leverer MYE moro. Resultatet er en liten lykkepille av en bil.

6,7 sekunder på 0-100 km/t er ikke spesielt kjapt. Det finnes mye av både elbiler, stasjonsvogner og SUV-er som gjør det hurtigere. Men poenget er ikke alltid akselerasjon eller å kjøre fortest mulig. Denne bilen leverer aller best når den blir kjørt aktivt, på veier som passer for det. I vår testløype er det lite av både folk og annen trafikk – men mange svinger og bakketopper. Her er Puma ST helt på hjemmebane. Det er en herlig balanse i understellet, samtidig som styringen er super-presis. Den kunne kanskje vært vektet litt tyngre også, men det er smak og behag.

ST – to bokstaver som betyr moro når de står på Ford.

Det er ikke så ofte vi kommer over testbiler med manuell girkasse, men det har Puma (tillegg til noe såpass uvanlig som manuelt håndbrekk). En automat hadde helt sikkert gjort jobben bra, men det gir et lite ekstra kjøre-aspekt når du girer selv. Pluss også for svært presise girskift.

Designendringene tøffer opp utseendet og Puma er absolutt særpreget, ikke minst i fargen Ford kaller Mean Green. Men spesielt sporty blir den høye og litt butte bilen likevel ikke.

Innvendig er Recaro-setene akkurat som de skal være, med svært god støtte alle veier. Det er også en god del ST-pynt her, men det klarer ikke helt å kamuflere at Puma skal være en rimelig bil, med materialvalg deretter. Støydempingen kunne også vært hakket bedre.

Ford har lange og gode tradisjoner med sine ST- og RS-modeller. Vi har stor sans for at de lager ST-versjon også av en bil som Puma. Her hjemme kommer salget helt sikkert til å være svært begrenset. Om noen år er dette sannsynligvis et lite kupp på bruktbilmarkedet.

Denne finnes det bare én av i Norge

I slike omgivelser er denne bilen virkelig på hjemmebane.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha en kjøreglad og kompakt bil med bra bagasjerom – til under en halv million kroner.

Ikke bilen for deg hvis?

Du ikke helt ser poenget i å dytte 200 hestekrefter inn i en kompakt crossover.

Helt unik Ford dukket opp etter 50 år

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 10.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Puma er en relativt ny modell og ingen eiere har så langt lagt inn sine erfaringer. Eier du en Puma? Da håper vi du vil være første ut her, og fortelle om bilen din.

Stort bagasjerom og gode kjøreegskaper er det som kjenneteger en "vanlig" Ford Puma. I ST-utgave har den også fått 200 hestekrefter under panseret sitt.

Pris i Sverige: 340.000,-. Pris i Norge: 1.120.000,-.

FORD PUMA ST Motor og ytelser: Motor: 1,5-liter Drivstoff: Bensin Effekt: 200 hk / 320 Nm 0-100 km/t: 6,7 sekunder Toppfart: 220 km/t Bensinforbruk (WLTP): 0,68 liter/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 422 x 180 x 153 cm Bagasjerom: 456/1.216 liter Vekt: 1.358 kilo Tilhengervekt: 750 kilo Nyttelast: 457 kilo Pris: 456.200 kroner

Video: Her møtes ny og gammel Mustang