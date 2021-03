Hus overtent i Lillestrøm

Politiet meldte om brannen klokken 04.42.

– Det er full fyr i en enebolig, sa operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til TV 2 klokken 05.20.

Klokken 06.11 skriver politiet at brannen er under kontroll. Det er også gjort rede for alle beboerne. Politiet var i utgangspunktet usikre på om det befant seg noen inne i den brennende boligen.

– Vi mener vi har kontroll. Den som meldte om brannen befant seg i huset da det begynte å brenne, og han mente huset var tomt. Vi jobber med å verifisere dette nå, sa Samuelsen 05.20.

Til tross for at det brant kraftig i eneboligen, var det ikke direkte spredningsfare til andre bygg.

Riksvei 22 er stengt ved Enebakkneset som følge av brannen, og vil være stengt en stund fremover.