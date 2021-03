Langer ut mot økt rasisme – Harris skylder på Trump

USAs president og visepresident besøkte Atlanta fredag kveld, etter at en masseskyting rystet asiatiske amerikanere over hele USA.

President Joe Biden og visepresident Kamala Harris uttrykte sin støtte for asiatiske amerikanere fredag, etter en kraftig oppsving i hatkriminalitet.

Massedrapet ved massasjesalonger i Atlanta tirsdag har sendt sjokkbølger gjennom USA, som det siste året har sett hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere øke med 150 prosent.

– Medskyldige

Motivet for de åtte drapene, hvor seks av ofrene var asiatiske amerikanere, er fremdeles ukjent.

– Uansett hva motivet var, er én ting sikkert: altfor mange asiatiske amerikanere har gått gatelangs og vært redde, innledet Biden i Atlanta.

President Joe Biden ber amerikanere stå opp mot rasisme. Foto: Patrick Semansky/AP Photo

– De har blitt angrepet, anklaget, utpekt som syndebukker og trakassert, sa presidenten etter å ha møtt en rekke asiatiske amerikanske delstatspolitikere og samfunnsledere.

Biden erkjente at rasisme er et stadig økende problem i USA, og sa at fremmehat «gjemmer seg rett foran øynene våre». Demokraten ba alle amerikanere aktivt bekjempe rasisme.

– Vår stillhet gjør oss medskyldige. Vi kan ikke være medskyldige, oppfordret Biden.

Presidenten sa videre at massedrapet illustrerte behovet for ny våpenlovgivning. Den mistenkte Robert Aaron Lee kjøpte et skytevåpen kun timer før massedrapene startet.

Stikk til Trump

Kamala Harris, USAs første visepresident med asiatisk opprinnelse, var enda tydeligere.

– Rasisme er et problem i USA, det har det alltid vært. Fremmedhat er et problem i USA, det har det alltidvært. Kvinnehat også, sa visepresidenten.

Hun understrekte at Biden-administrasjonen ikke vil tie i kampen mot rasisme, og kom samtidig med et stikk til landets forrige president.

Visepresident Kamala Harris kom med et dårlig skjult stikk mot Donald Trump. Foto: Carlos Barria/REUTERS

– Vi har hatt personer i enorme maktposisjoner som har utpekt asiatiske amerikanere til syndebukker. Personer med de største talerstolene har spredt hat, sa Harris.

I sin tid som president omtalte Donald Trump koronaviruset gjentatte ganger som «Kina-viruset», «Kina-pesten», «Wuhan-viruset» og «kung–flu».

Ny overvåkningsvideo

Drapssiktede Robert Aaron Lee forlot massasjestudioet etter 72 minutter. Foto: Cherokee County Sheriff's Department

Samtidig som Biden og Harris fordømte massedrapet, kommer det nye detaljer om hendelsen. Washington Post delte fredag kveld en ny overvåkningsvideo, som viser at den drapssiktede Robert Aaron Long besøkte Young's Asian Massage over en time før han begynte å skyte mot massasjestudioets ansatte.

Overvåkningsbildene viser at den drapssiktede 21-åringen satt en time i bilen sin før han gikk inn i massasjestudioet. Der var han i en time og tolv minutter, før han kjørte vekk. Kort tid senere dukker politiet opp.

Det er fortsatt ikke klart hva Long gjorde de 72 minuttene han var inne i massasjestudioet.