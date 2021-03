Vulkanutbrudd nær Reykjavik

Visir skriver at den islandske kystvakten har sendt et helikopter med to forskere om bord til stedet for å undersøke omfanget av utbruddet.

Det islandske sivilforsvaret oppfordrer folk til å holde seg unna området, mens geologer jobber med å kartlegge det potensielle omfanget av utbruddet.

– Et vulkanutbrudd har startet i Fagradalsfjall, sier Islands meteorologiske institutt. Fjellet Fagradalsfjall ligger drøyt 30 kilometer sørvest for hovedstaden Reykjavik. Dette er det første utbruddet i området siden 1240, altså 779 år siden.

Ettersom området ligger på Reykjanes-halvøya, der landets hovedflyplass også er, er all flytrafikk innstilt inntil videre, skriver Reuters. Halvøya er et senter for vulkansk aktivitet, og har blitt rammet av over 40.000 jordskjelv de siste ukene.

– Alle hovedveiene inn til området har blitt stengt, slik at folk ikke har muligheten til å komme seg dit, sier Davíð Már Bjarnason fra redningsselskapet Landsbjörg til avisen Morgunblaðið.

Det vil trolig dreie seg om et begrenset lavautbrudd og med relativt lite aske, opplyste geofysiker Páll Einarsson ved universitetet på Island til AFP tidligere denne måneden.