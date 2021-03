Hedda (5) om Erna Solbergs smittevernbrudd: – Skjerp deg!

– Vi må jo høre på koronareglene, og hun var jo med å lage dem, sier femåringen Hedda Flacké Framnes, som om kort tid fyller seks.

Da mamma Kristin Flacké i går fortalte at statsministeren selv har brutt koronareglene, ble Hedda skuffet.

– At hun får feire bursdagen sin med flere enn det egentlig er lov til. Da synes jeg det blir litt urettferdig, sier Hedda.

Torsdag fortalte NRK at Erna Solberg og familien hennes samlet seg til bursdagsfeiring for statsministeren på Geilo i vinterferien. Totalt 13 personer var til stede, og selskapet brøt dermed de nasjonale koronareglene som sier at maks 10 personer kan samles i et privat arrangement på en restaurant.

UTSETTES: Hedda håper å få feiret bursdagen sin etter påske. Her med mamma Kristin Flacké. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Skjerp deg

Hedda har bestemt seg for kun å feire med mamma, pappa og lillebror når hun fyller seks den 24. mars. Hun håper likevel å få feire med familie og venner etter påske.

– Hvor mange vil du ha på besøk da?

– Ti kanskje?

Solberg beklaget bruddet på smittevernreglene overfor TV 2 i går, og Hedda har godtatt Solbergs unnskyldning. Hun kommer likevel med ett forbehold.

– Du må skjerpe deg.

Ventet i fem måneder

Også Sixten Winje har måttet gjøre endringer på bursdagsplanene sine. Den 13. november fylte han syv år, men feiringen har han fortsatt ikke fått.

I en video som moren har lagt ut på Facebook sier han at det er urettferdig at statsministeren får feire sekstiårsdagen, når han ikke får feire sin syvårsdag.

Se videoen til Sixten nederst i saken.

VIDEO TIL ERNA: Sixten Winje laget en video til Erna om hvor urettferdig bursdagsfeiringen var. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Jeg ble litt sur og litt sjalu.

– Hva ble du sjalu på?

- At hun fikk feire og ikke jeg. Jeg hadde ventet lengre.

Solberg har sett videoen til Sixten og sier til TV 2 at hun skjønner at barn blir frustrerte.

– Det å ha familiebursdager er viktig for alle barn, og for besteforeldre. Det er mange som har hatt store belastninger i løpet av denne perioden, sier statsministeren.