Ellen er prostituerte «Magdalena» fra Exit: – Researchen var enormt ubehagelig

Hun ble presentert for oss allerede i episode én av NRK sin megasuksess «Exit». Vi visste det ikke da, men den prostituerte kvinnen som fikk litt av øret kuttet av skulle vise seg å få en viktig rolle i serien. «Magdalena» klarte nemlig kunststykket å få Tobias Santelmann sin karakter «Henrik» til å virke menneskelig i sesong to.

Bak karakteren «Magdalena» gjemmer det seg en 29 år gammel kvinne fra Sverige, som nærmest ble kastet inn i «Exit»-universet.

– Jeg så en annonse for rollen sommeren 2018. Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å søke, men så ringte en dame fra agentbyrået mitt og mente at det var en rolle for meg, sier Ellen Helinder til God kveld Norge - på Zoom fra Stockholm.

Helinder visste ikke helt hvordan hun skulle reagere på at det å spille prostituert tydeligvis var en rolle for henne, men hun sendte en søknad med videopresentasjon av seg selv.

– Dagen etterpå satt jeg på et fly til Oslo, forteller hun.

USMINKET: Ellen er her i en av få scener hvor vi får se Magdalena når hun ikke er på jobb. Foto: skjermdump / NRK

Ubehagelig research

Rollen hun skulle bekle var prostituerte «Magdalena» fra Moldova, som er et offer for menneskesmugling.

– Hva tenkte du om å få rollen som prostituert?

– Jeg tenkte ikke så mye på at hun var prostituert, jeg tenkte på hvem hun var som menneske. Hva har hun gått gjennom? Hvordan har hun havnet der hun har havnet? Magdalena ser ikke på seg selv som en prostituert, hun ser på seg selv som et offer for sine omstendigheter, forklarer Helinder.

For å prøve å forstå hva rollekarakteren hennes hadde gått gjennom på vei mot Oslos underverden, måtte hun oppsøke lite hyggelig informasjon.

– Det går jo ikke an å forstå hva hun går gjennom, men jeg forsøkte, og det var ganske mørkt altså. Jeg leste mye om menneskesmugling i Europa og hva kvinnene, og ikke minst jentene, går gjennom når de blir lurt vekk fra sine hjemland, forteller skuespilleren.

– Det var enormt ubehagelig å lese om. Det er overgrep, det er nedbrytning. Det var mørkt.

Følelsesladd scene

Helinder husker godt scenen som åpnet «Exit»-ballet. Skyhøy på kokain kutter karakteren «Henrik» av henne litt av øret med kniv, mens «Adam» har sex med henne.

– Hvordan var det å spille inn den scenen?

– Det var selvsagt spesielt, fordi det har skjedd i virkeligheten, noen har vært utsatt for det her. Men på set var det en veldig respektfull stemning, og alle vet at dette er en følelsesladd scene å gjøre. Så det var egentlig fint, fordi alle tok så godt vare på meg. Scenen føltes bra, selv om det høres veldig rart ut, sier Helinder.

Da hun så scenen i etterkant på skjermen måtte hun bare le.

– Fordi den er så absurd. Selvsagt med forståelse for at det er fryktelig, det er et overgrep. Men det å ha vært der, og så senere se hva det ble til, det er jo bare sånn: «herregud, for noen syke mennesker det her er».

BLOD: Blodet renner etter at Magdalena har mistet litt av øret. Foto: skjermdump / NRK

Ofte er hun helt naken i rollen som «Magdalena», og hun er involvert i flere heftige sexscener. Men 29-åringen tror ikke at hun er mer eller mindre komfortabel med å være naken enn folk flest.

– Jeg går inn i en rolle, og for Magdalena så er det å være naken hennes rustning, det er hennes yrke og hennes «klær». Men jeg tror det krever et visst mot, og jeg føler ikke at det er noe feil ved å vise frem min kropp, det er jo sånn vi ser ut, forteller hun.

Men det er ikke de mest komfortable dagene på innspilling.

– Det er jo ikke normalt, «nå kler vi av oss og later som at vi har sex» liksom. Alle er innforstått med at vi gjør noe rart her nå, men vi gjør det for produksjonen, smiler Helinder.

Lagde skjema til foreldrene

Helinder innrømmer at hun lurte på hva foreldrene ville tenke da de så de heftige sexscenene, og ikke minst overgrepene som karakteren hennes blir utsatt for.

– Mine foreldre er ekstremt forståelsesfulle, men jeg lagde et skjema til dem, ler hun.

På skjemaet sto det hvilke scener foreldrene kunne spole over, og hvilke som var «trygge».

– Pappa var veldig slik i sesong én: «Men, det er jo Ellen..». Det gjorde nok litt vondt i pappahjertet. Men han har kommet seg over det, og de har sett alt nå, smiler skuespilleren.

Uventet kjærlighet

I sesong to så kan vi se at Tobias Santelmann sin karakter «Henrik» begynner å falle for «Magdalena», og en svært spesiell kjærlighetshistorie utvikler seg.

– Jeg syntes det var veldig interessant. At disse to menneskene som lever så ulike liv finner hverandre i at begge har det så dårlig. Vi får se en annen side av Henrik som vi egentlig bare får se når han er sammen med Magdalena. Å utforske det var spennende og interessant, forteller Helinder.

– Henrik er et menneske. Det kommer mer og mer frem hos alle mennene i serien at det er mennesker bakom, tro det eller ei.

MENNESKER: Det kommer mer og mer frem at det er mennesker bakom mennene i Exit, mener Ellen. Foto: Vidar Ruud

Kommer med avsløring

Helinder kan også avsløre at scenen på hotellrommet etter maskeradefesten, hvor «Henrik» bryter sammen og forteller «Magdalena» hva han føler, egentlig ikke sto i manus til å begynne med.

– Den scenen ble utviklet med tiden, det ble slik etter det vi gjorde underveis. Det var spennende for det tok en dypere vending enn det vi i utgangspunktet hadde tenkt. Det ga en annen dimensjon til både Henrik og Magdalena. Hun har muligheten til å påvirke han så mye, og han tillot seg selv å gå dit. Det var spennende, sier Helinder, og legger til at mye i «Exit» er improvisert.

På spørsmål om vi får se henne i rollen som «Magdalena» i en sesong tre er Helinder hemmelighetsfull. Men rollen var hennes største så langt i karrieren, og hun håper selvsagt å få være med videre.

– Jeg håper så klart på en ny sesong. Jeg heier på Magdalena, jeg vil at hun skal få det jævlig bra. Hun fortjener det, hun har hatt det tøft, avslutter Ellen Helinder med et smil.