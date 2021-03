Rørt Eckhoff brast i gråt da hun kom inn på hotellrommet

«Fullt fortjent! Fra å være en rask skiløper til å bli en komplett skiskytter, kanskje den mest komplette noensinne.»

Slik kommenterte Martin Fourcade nyheten om at Tiril Eckhoff hadde vunnet verdenscupen sammenlagt, for første gang i sin karriere.

Det er ikke noe dårlig kompliment fra mannen som gjennom en årrekke var selve definisjonen på en komplett skiskytter, og Tiril Eckhoff rødmer nesten når TV 2 videreformidler ordene fra franskmannen over en Teams-samtale tidligere denne uka.

– Oi! Det var hyggelig. Jeg hadde ikke fått med meg at han har uttalt det. Men det var kult å høre, sier Eckhoff.

SKISKYTTERDRONNINGA: Tiril Eckhoff kysser pokalen som viser at hun er vinner av jaktstartcupen. Men den største kula - for verdenscupen sammenlagt - mottar hun først når sesongen avsluttes med fellesstart i Østersund søndag. Foto: Anders Wiklund

Vi skal ikke gå mange år tilbake før en slik beskrivelse av Eckhoff virket ganske fjern. Farta i sporet har hun alltid hatt, slik at hun alltid var en seierskandidat de gangene hun lyktes på standplass.

Problemet var at det ikke skjedde så altfor ofte.

Seiersmaskin

De siste to sesongene har det derimot endret seg - og særlig i jubelsesongen 2020/21. Av de 26 seirene Eckhoff har oppnådd i verdenscup og VM gjennom karrieren, har 13 av dem kommet denne vinteren. Tiril Eckhoff er blitt en seiersmaskin, selv om hun trengte litt tid på å knekke skytekoden.

Og i en alder av 30 år har hun altså vunnet verdenscupen sammenlagt for første gang, og det i suveren stil.

– Jeg er mest takknemlig, egentlig. Jeg har vært veldig glad og fornøyd, for dette har vært en barndomsdrøm for meg. Det er vanskelig å sette ord på det. Men jeg er stolt over å ha fått det til, sier Eckhoff.

Da hun skled over målstreken i Nove Mesto på jaktstarten, til sesongens 12. seier, visste hun ikke at hun samtidig fjernet siste lille rest av tvil i verdenscupen sammenlagt.

Først da hun kom tilbake til hotellrommet etterpå, lukket døra bak seg og var helt for seg selv, kom reaksjonen.

– For å være helt ærlig, så sippet jeg som en unge da jeg kom inn på hotellrommet. Da var jeg fornøyd. Jeg hulket vel i fem minutter, tenker jeg. Så snakket jeg med kjæresten min, med foreldrene mine, og de som har lagt ned ekstremt mye jobb for at jeg skulle lykkes. Det ble rørende for meg, rett og slett. Jeg var så sliten og glad, sier Eckhoff.

– Trodde du at noen gang ville bli en komplett skiskytter?

– Jeg har alltid trodd på det, det er derfor jeg aldri har gitt meg. Trodd at jeg har et talent som ikke har kommet ut. Det er først nå jeg er i nærheten av det jeg kan klare. Det er kult at jeg aldri har gitt opp, men stått i opp- og nedturer, sier hun.

For selv om Eckhoff ble verdensmester i sprint på hjemmebane i 2016 - et løp hun i dag beskriver som «flaks» - har det ikke manglet på nedturer underveis.

Tok et oppgjør med sine egne

I 2015 var hun på bristepunktet etter en verdenscuphelg i Holmenkollen, og sparte ikke på kruttet i intervjuet med TV 2 etterpå.

– De siste dagene har vært skikkelig tøffe. Jeg har fått gjennomgå takket være de rundt meg som presser meg til å gjøre ting jeg ikke vil.

– Når du sier gjennomgå, hva mener du da?

– Tja, gjøre mye ting jeg ikke vil. Det har ikke vært så digg, sa Eckhoff mens hun kjempet mot tårene.

RÅDVILL: Etter denne sprinten i Holmenkollen i 2015 langet Eckhoff ut mot egne ledere i intervjuet med TV 2. Foto: Håkon Mosvold Larsen

To år senere floppet både hun og kvinnelaget fullstendig under VM i Hochfilzen, der Eckhoffs 12. plass på mesterskapets siste dag var lagets beste individuelle prestasjon.

– Vi har fått en vakuumsesong, der jentene ønsket å prøve egne ting, i stedet for å følge faste rammer. Både fysisk og skytemessig. Det blir antakelig litt innstramminger neste år, forklarte hovedtrener Stian Eckhoff - som hadde sine feider med lillesøster Tiril gjennom de fire årene de var trener og utøver.

Året etter hentet Norges Skiskytterforbund suksesstreneren til Dorothea Wierer og Lisa Vittozi - italienske Patrick Oberegger.

GULLDUO: Patrick Oberegger har hjulpet Tiril Eckhoff til å bli en komplett skiskytter. Oberegger har de siste årene bodd i en sokkelleilighet i Holmenkollen, for å være så tett på utøverne sine som mulig i det daglige treningsarbeidet. Foto: Ørn E. Borgen

Det ble starten på den utrolige Eckhoff-dominansen vi har vært vitne til i vinter. Oberegger har tatt med seg flere av sine italienske treningsmetoder til Norge, og vært ekstremt tilstedeværende i det daglige treningsarbeidet.

Skyter på mindre blinker

I fjor høst var TV 2 på plass under en trening der Eckhoff skjøt på langt mindre blinker enn de hun skyter på i konkurranse, samtidig som Oberegger stilte klare krav til makstid for avfyring av første skudd og skyteseriene totalt.

– Hvordan har treningen til Oberegger hjulpet deg?

– Nylig skjøt jeg en stående serie på bare 22 sekunder. Nå kan jeg skyte raskt og godt, og skyter veldig gode samlinger på stående. Jeg har framsnakket Patrick i alle intervjuer omtrent, men han er grunnen til at jeg skyter godt. De tre årene jeg har jobbet med ham, har han skapt en tro på at jeg kan klare det, i så stor grad at jeg endelig har begynt å tro på det selv, sier Eckhoff.

HØYT OPPE OG LANGT NEDE: Storebror Stian og lillesøster Tiril var også trener og utøver mellom 2014 og 2016. Det var noen dype daler, men også en enorm opptur da Tiril ble verdensmester på hjemmebane i 2016. Senere i mesterskapet tok de norske jentene også et sensasjonelt stafettgull. Foto: Vidar Ruud

– Hva sier storebror Stian om den suksessen du har hatt i vinter?

– Han er fortsatt broren min, og veldig fornøyd med at jeg får det til. Det vi to opplevde i Oslo sammen i VM i 2016 kan nesten ingen andre søsken få oppleve. Det var unikt, og en søskenseier. Men det jeg driver med nå er større skiskyting, rett og slett, sier Eckhoff.

Endelig full av selvtilit

Hun er tydelig på at det først er de siste par årene hun har lært seg å skyte godt nok, selv om hun altså ble verdensmester i 2016.

– I de tunge periodene var fortvilet fordi jeg ikke fikk det til, og jeg fikk mye tyn fordi jeg ikke skjøt godt nok. I ettertid irriterer det meg, fordi når jeg tenker på det nå, var jeg faktisk ikke god nok verken på trening eller i verdenscupen. Jeg hadde sinnssykt flaks da jeg skjøt feilfritt på sprinten i Oslo-VM, liksom. Jeg var egentlig ikke god nok til å ta det gullet, for jeg var ikke god nok til å skyte. Men det har jeg jobbet hardt med de siste tre årene, og nå får jeg endelig betalt, sier Eckhoff.

– Er du blitt mindre «vimsete» også, og mer voksen?

– Jeg er fortsatt vimsete. For eksempel var jeg helt bomull i hodet de 3-4 dagene etter at jeg vant verdenscupen sammenlagt. Men nå er jeg vimsete på de tingene som ikke betyr noe, og så er jeg «på» når jeg må være på. Det er en god egenskap.

– Og så virker det som du strutter av selvtillit nå?

– Hvordan skal jeg si det... tidligere har jeg ikke klart å skille mellom prestasjonene mine og personen Tiril, som ikke er idrettsutøver. Nå har jeg innsett at man ikke er prestasjonene sine. Jeg må heller være veldig takknemlig når jeg er i flyten, og ikke tenke at det sikkert går dårlig i morgen, sier Eckhoff.

Nøktern belønning

Den sportslige suksessen i vinter medfører naturlig suksess også økonomisk for 30-åringen. TV 2s beregninger viser at hun i løpet av 2020/21-sesongen - sammenlagtseieren i verdenscupen inkludert - innkasserer rundt 3,5 millioner kroner bare i premiepenger.

FANTASTISK VM: Tiril Eckhoff viser fram sine fire gull, samt en sølvmedalje og en bronse, fra VM i Pokljuka. Foto: Primoz Lovric

– Hvordan har du tenkt å belønne deg selv etter en slik sesong?

– Hmm. Jeg har ikke konsumert noe alkohol på et års tid. Jeg tenkte kanskje å ta meg et glass, da. Haha! Og så har jeg faktisk kjøpt meg en juicemaskin. Den gleder jeg meg veldig til å bruke.

– Et glass vin og en juicemaskin er belønningen du spanderer på deg?

– Jeg tenkte kanskje å reise på en sånn yoga retreat også, haha. Men juicemaskin er av typen premium, så nå blir det rødbetjuice og sellerijuice, ikke sant. Det er bra for oksygenopptaket.

– Hva med bofasilitetene, blir det en oppgradering fra leiligheten du og samboeren deler i Oslo?

– Nei, jeg kommer ikke til å flytte. Jeg skal bo i min lille leilighet fortsatt. Der trives jeg veldig godt, og akkurat nå trenger jeg ikke noe større. Jeg har mitt eget tørrtreningsrom, jeg har en god seng, et lite kjøkken... nei, jeg er veldig fornøyd, fastslår sesongens store skiskytter.