OL i fare for håndballjentene: – Vondt å se på

Norge – Montenegro 23–28 (12–13)

Det norske laget startet svakt i begge omganger og maktet aldri å ta igjen Montenegro.

Nå ser veien mot OL langt mer usikker enn først antatt. Norges OL–billett er nå i Montenegros hender.

– Det er selvfølgelig ikke godt nok. Vi sliter fra første sekund, mest bakover, og slipper inn veldig mange mål raskt, sier Stine Bredal Oftedal til TV 2.

– I dag var det ikke helt vår dag for å si det pent. Det gjelder å ikke grave seg helt ned, så må vi vinne med mer enn fem mål i morgen, mener Katrine Lunde.

Norges landslagssjef berømmer Montenegro for å ha spilt en god kamp, og erkjenner at laget hans aldri var i nærheten.

– Vi kom oss aldri skikkelig inn i kampen. Vi spiller bedre defensivt mot slutten av førsteomgang, men vi mister dem i andreomgang igjen. De får en luke, den klarer vi aldri å tette, forklarer Thorir Hergeirsson.

Surr og rør

TV 2s håndballekspert Bent Svele er mildt sagt ikke imponert over måten Norge spilte på.

– Dette er en kamp som er langt under pari. Et forsvarsspill som surrer og rører, og de greier ikke å stå i mot defensivt. Montenegro gjør som de vil. Det har vært for mange som ikke er på nivå, det var for lite redninger, for dårlig kollektivt forsvar og fremover har de ikke greid å finne ut av det som fungerer. De er rett og slett kriget ut av det hele av et velspillende Montenegro, sier Bent Svele og legger til:

– Det har vært vondt å se på et så stressende angrepsspill hele veien. De tenker de skal ta igjen to-tre mål med en gang de får ballen. De må roe seg ned. Mot slutten av kampen kommer de med, og da skal de fortsette på samme måte og ikke bli stresset.

Slik er veien til OL

Kvalifiseringskampene spilles 19.-21. mars 2021 i Podgorica, Montenegro.

Norge møter Romania lørdag 19.30. Romania og Montenegro spiller søndag. De to beste lagene i gruppen kvalifiseres til Tokyo–OL.

Av den grunn må Norge håpe på at Montenegro slår Romania, men aller først må det norske laget selv vinne mot Romania.

– Det blir tøft uten tvil. Vi må mange hakk opp, innrømmer Bredal Oftedal.

Målforskjell er også en faktor i dette. Der stiller det norske landslaget svakt med en negativ målforskjell på fem mål.

– Vi må forsøke å være så god at vi har mulighet til å snu det her. Det er fortsatt mulig. Det betyr at vi trenger å vinne i morgen, og vi trenger å vinne med mer enn fem for å kjangs på en OL-plass, sier Hergeirsson.

Norge lakk som en sil fra start

Montenegro startet best og ledet 9–4 tolv minutter inn i kampen. Da valgte Thorir Hergeirsson å bruke sin første timeout.

I etterkant maktet de norske jentene å kjempe seg tilbake i kampen. Montenegros femmålsledelse ble redusert til en tomålsledelse i løpet av ti minutter.

Til pause var Norge kun ett mål bak, på stillingen 12–13.

– Vi kommer til ganske mye gode sjanser. Vi brenner 20 skudd, og av de er i hvert fall 10-12 kjempesjanser. Det er klart at det dyrt i en kamp der vi sliter bakover, forklarer Hergeirsson.

Ny svak start

Andreomgang startet i samme som spor som den første, med et litt vaklende norsk lag. I løpet av syv minutter var Montenegro nok en gang oppe i en femmålsledelse.

Akkurat i det klokken viser 45 minutter fyrer Djurdjina Jaukovic av en kanon fra distanse. Norge svarer likevel umiddelbart ved Sanna Solberg-Isaksen.

Med ni minutter igjen av kampen sørget Matea Pletikosic for en montenegrinsk seksmålsledelse. Det ble for mye å ta igjen for de norske, og til slutt var tapet et faktum.