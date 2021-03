Festen med vennegjengen ble en dyr affære – forventer at Erna får lik behandling

– 10.000 kroner er en god del penger, spesielt når de fleste av oss er studenter, sier Inge Marelius Olsen.

Det var en lørdagskveld i januar han bestemte seg for å invitere til fest i leiligheten i Oslo sentrum. Utover kvelden dukket det opp uventede gjester, og etter hvert var de mer enn 13 personer samlet.

– Vi var litt over på antall, men tenkte at det gikk greit. Så gikk det litt over styr med mye bråk og ble naboklager, sier Olsen.

Dermed dukket politiet opp i 02-tiden, og Inge ble overrasket over synet som møtte han.

– Når jeg åpnet døra ble jeg litt sjokkert, for hele gangen var jo full av politifolk. Det var mellom 10 og 13 av dem, sier Olsen.

– Viktig å gjøre opp for seg

Dermed fikk Inge bot på 10.000 kroner for å ha brutt smittevernreglene, og samtlige gjester fikk bot på 5.000 kroner.

Selv mener Inge det var viktig å gjøre opp for seg etter å ha brutt reglene.

– Jeg tenkte jo at det var sure penger å tape, men at jeg bare fikk ta boten og stå i det. Jeg er jo klar over at jeg brøt reglene, sier han.

RESTER: Tomgodset står fortsatt igjen etter festen som kostet han dyrt. Foto: Per Haugen / TV 2

– Loven er lik for alle

Samtidig mener Inge at også politikere må ta ansvar og betale når de blir tatt for å bryte koronarestriksjonene.

– Loven er jo lik for alle, og den skal gjelde uansett om du er politiker eller statsleder, mener Olsen.

Reaksjonene har vært mange etter at statsminister Erna Solberg brøt smittevernreglene i forbindelse med sin 60-årsfeiring, og det har Inge stor forståelse for.

– Vi alle er jo mennesker og man kan glemme seg, men når man er statsleder for et land og setter reglene for en grunn, så mener jeg at statsministeren må jo tenke litt ekstra på hva hun faktisk gjør på fritiden, mener Olsen.

– Hun må gå foran som et eksempel for oss andre, rett og slett.

Samlet seg 15 stykker

Solberg og familien reiste til Geilo i vinterferien. Flere i Solbergs familie leide leiligheter i samme kompleks, og 25. februar samlet de seg 13 stykker til middag på en restaurant.

Den aktuelle restauranten bekrefter at statsministeren og familien hennes skulle være gjester på restauranten, men at Erna Solberg selv ikke var tilstede et par av dagene på grunn av akutte øyeproblemer.

Hun skulle imidlertid ha deltatt på middagen fredag 25. februar, men var tilbake lørdag 26. februar.

På det aktuelle tidspunktet tilsa de nasjonale reglene at man ikke kunne samles mer enn 10 personer i et privat arrangement på restaurant. Senere samlet familiene seg også 14 stykker i en av leilighetene.

– Vi skulle ikke hatt det sånn, og jeg burde stoppet det. Jeg gjorde ikke det og kan bare si beklager, sa Solberg torsdag.