Einars (93) giftering-drama endte hos brannvesenet

Einars (93) hånd hadde nemlig hovnet opp, og på den ene fingeren satt gifteringen hans. Gode råd var dyre for ekteparet, som ikke klarte å fjerne ringen for egen maskin.

– Jeg ringte gullsmedene først, men de kan jo ikke ta inn folk i butikkene på grunn av korona. Da kom Einar på idéen om å reise på brannstasjonen, forteller Reidun Hveem til Vestfold Interkommunale Brannvesen, som har skrevet om hendelsen på Facebook.

Like etter klokken 15 fredag ettermiddag trappet de opp hos brannvesenet. Brannmester Steinar Holm tok imot ekteparet.

– Kona Reidun og ektemannen Einar Hveem ga beskjed om at de begge var ferdig vaksinert mot korona og hadde munnbind på, forteller Holm.

FORSØKTE MED HYSSING: Brannvesenet forsøkte først å fjerne ringen med hyssing, men uten hell. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Brannstasjonene er i utgangspunktet stengt for publikum som følge av korona, men vaktlagslederen vurderte at det var viktig å hjelpe.

– Einar på 93 år satte seg på en stol og først prøvde mannskapene trikset med hyssing, men den vi hadde for hånden var lite egnet. Dermed ble avbitertang løsningen, forteller Holm.

Da ringen omsider var fjernet ble Einar spøkefullt gratulert som nyskilt – en kommentar både han og kona fant stor humor i, skal vi tro brannvesenet.

– I 53 år har ringen sittet på fingeren, og ekteskapet kommer nok til å gå like godt som vi har hatt det i alle disse årene, selv uten ringen. Det kommer til å vare «till the bitter end», sier Reidun.

– Når har Einar det mye bedre og vi er svært takknemlige for at vi fikk hjelp. Det var virkelig en flott og koselig opplevelse for oss, avslutter hun.