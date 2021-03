Finaledrømmen knust: – Tror det er ganske hjerteskjærende for ham

Lørdag: Se Champions Chess Tour på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 16.30.

– Jeg har tapt tre partier med hvit. Det er ikke akseptabelt på noe plan, egentlig, sier en skuffet Carlsen til TV 2.

Sjakkgeniet hadde presset på seg foran andre dag av semifinalen. Han var nødt til å vinne over fire partier mot russiske Jan Nepomnjasjtsjij.

Slik så det ikke ut til å gå. Carlsen tapte fredagens andre parti, hans første med hvite brikker. Da var han nødt til å vinne de to neste partiene – det uten å ha vunnet et eneste parti tidligere i semifinaleserien.

Carlsen viste mestertakter og slo tilbake med to seirer på rad. Slik berget han omspill, hvor det ble spilt to partier i lynsjakk.

Carlsen åpnet med svarte brikker. Det endte med remis etter enorme 142 trekk, et parti hvor rivalene nektet å gi seg før alle vinnersjanser var borte.

Så tapte 30-åringen med hvite brikker i det avgjørende lynsjakkpartiet.

– Jeg må si at jeg er veldig, veldig skuffet over spillet mitt i dag. I går var det egentlig bare ett lite strekk av ett parti som jeg syntes var veldig klanderverdig. I dag var jeg veldig, veldig dårlig. Det er ikke sånn jeg ønsker å fremstå i det hele tatt, forklarer Carlsen.

– Selv i det svart-partiet hvor jeg kom tilbake, overså jeg masse rart. Totalt er det veldig skuffende. Men gratulerer til Jan, som holder hodet mye mer kaldt enn meg i lynsjakken, fortsetter han.

Se hele intervjuet i vinduet øverst.



Nepomnjasjtsjij har sympati med Carlsen etter den nervepirrende semifinalen.

– Jeg er litt lei meg på hans vegne. For jeg tror det er ganske hjerteskjærende når du har gjort det så bra, men det likevel ikke er nok til å gå til finalen, sier russeren til TV 2.

Nå skal han ut i kamp om tredjeplassen i helgen. Der møter han Wesley So.

Nepomnjasjtsjij møter Anish Giri i finalen.

Sint og oppgitt

I andre hurtigsjakkparti hadde Carlsen en gyllen mulighet med hvite brikker. Åpningen var lovende. På et tidspunkt ble sjakkeneren gitt mer enn 70 prosent vinnersjanse av sjakkcomputeren.

Carlsen klarte imidlertid ikke å bevare ledelsen. Da partiet bevegde seg inn i sluttspillet, hadde Nepomnjasjtsjij planen klar for å snu stillingen. Faktisk klarte russeren å vinne, til tross for at de to hadde like mange brikker av hvert slag igjen.

En sint og oppgitt Carlsen slo mot datamaskinen da han innså tapet. Da partiet var over, skrudde han av kameraet sitt øyeblikkelig.

30-åringens problem var at han ikke hadde fått kongen i sikkerhet. Se videoforklaringen til TV 2s sjakkekspert her:

Seier i dramatisk parti

Tapet betydde at Carlsen var nødt til å vinne de to siste partiene i hurtigsjakk for å berge omspill. Midtveis i tredje parti, med svarte brikker, gjorde Carlsen en kjempebrøler som ødela for den langsiktige planen hans, analyserte ekspertene seg frem til.

Carlsen reiste seg fra stolen og slo seg mot hodet.

– En skandaløs tabbe av Magnus. Jeg tror han selv oppdaget den muligheten, for de grimasene han ga sa at han var veldig misfornøyd, konstaterte Hammer. Se videoanalysen og reaksjonen her:

Carlsen tabbe ble fulgt opp av en brøler fra Nepomnjasjtsjij. Da ble 30-åringen plutselig gitt svært gode vinnersjanser av sjakkcomputeren. I sluttspillet klarte han å skaffe seg en ny dronning. Kort tid etter ga motstanderen opp partiet.

Det fjerde partiet dominerte Carlsen fra start til slutt. Anish Giri, som tok seg lettere videre fra sin semifinale mot Wesley So, tok æren for åpningen Carlsen hadde valgt:

