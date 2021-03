PST fant bombemanual på terrorsiktets mobil

Mistanken mot den 16 år gamle gutten som er siktet for å ha planlagt terror, er styrket etter at PST fant en bombemanual på mobilen hans.

Politiet mener mistanken er styrket etter funnene på mobilen. Det kom fram fredag ettermiddag.

16-åringen ble arrestert av Politiets sikkerhetstjeneste i februar. Siden den gang har det blitt gjort en rekke beslag, og PST mener de har funnet en manual for «å lage en bombe med enkle midler» på telefonen hans, skriver NRK.

– Det har ikke under ettforskningen fremkommet opplysninger som svekker mistanken, snarere tvert imot, heter det blant annet fra Oslo tingrett.

Der kom det også fram at det kan bli rettssak mot 16-åringen allerede om to måneder, med start 18. mai. Den skal gå over ni dager.

(©NTB)