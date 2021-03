Audi e-tron GT ble nylig lansert i Norge. En lekker, firedørs GT-bil – med coupeaktig taklinje.

Her er det egen plattform, tilpasset elbil. Drivlinjen har opptil 646 hk – som gjør RS e-tron GT til den sterkeste serieproduserte Audien gjennom tidene. Design og ytelser får håret til å reise seg hos mange bilentusiaster.

Men i motsetning til en del andre elbiler på markedet, finnes det ingen variant av e-tron GT med diesel eller bensinmotor.

Akkurat det siste er det en del som irriterer seg over. For mens det er ganske så bred enighet om at designet sitter som støpt, er det ikke alle som er like begeistret for drivlinjen.

Elbil vs bensin og diesel

Da Broom delte den første artikkelen om bilen på Facebook – gikk tastaturene varme. Over 300 kommentarer kom inn på kort tid.

Mange av dem hadde samme ønske: Tenk om den hadde hatt bensin- eller dieselmotor. Enkelte var også veldig konkrete. Daniel skrev:

"Yes! Men finnes en variant med diesel, 360 hk og 650 Nm?"

Andre foreslår både V8 og V10-motorer. Men felles er altså at svært mange vil bytte elmotoren med noe som går på fossilt drivstoff.

Mange elsker designet – men hater motoren. Her er løsningen!

– En annen følelse

Brooms bilekspert, Benny Christensen, tror mye av forklaringen handler om følelsene knyttet til bilkjøring.

Noen av kommentarene på Brooms Facebook-side: «En heftig V8 med et brøl som kan vekke fanden selv, da hadde dette vært en BIL.»

«En av de peneste og mest elegante bilene på markedet! Selv om jeg personlig ikke vil ha elbil foreløpig.»

«Skjønner ikke hvorfor folk er så begeistret for elbil. En bil for meg skal ha noe eksos, motorlyd og lukt av diesel eller bensin når man fyller tanken.»

«Flott design,men søppel pga el»

– Elbil er jo ikke det samme som å kjøre bensin- eller dieselbil. Du får ikke lyden, girskiftene eller den samme kjørefølelsen. For noen kommer det aldri til å bli like stas med elbil, og da særlig ikke på litt mer sporty og spesielle biler.

Forventes å bli storselger

Realiteten er likevel at Audi e-tron GT er ren elbil – og at en eventuell Shooting Brake-utgave også vil være det.

Så er spørsmålet om det er grunn til å håpe at det faktisk blir noe av Shooting Brake-utgaven. Porsche har jo laget en stasjonsvogn-aktig variant av sin Taycan, som e-tron GT deler plattform, batteripakke og drivlinje med. Den heter Cross Turismo. Hvis Audi gjør noe lignende, vil den kanskje hete e-tron GT Allroad eller Avant?

