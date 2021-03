Porsche. Bare smak på ordet. Det smaker av sylskarp tysk ingeniørkunst på sitt beste, sportsbiler, tradisjoner, eksklusivitet, racing og kanskje en liten dose misunnelse fra noen av dem som ikke som ikke har anledning til å realisere drømmen.

For Porsche er dyrt, i alle fall om du skal ha en litt nyere modell. Like fullt er det mange nordmenn som har oppfylt bildrømmen og har en Porsche i garasjen.

De siste årene har også antall modeller økt. Det tyske sportsbilmerket er ikke lenger synonymt med lav bil med motoren bak. Både Cayenne, Macan og Panamera Sport Turismo er for familiebiler å regne. I alle fall med tanke på plass. Om vi tenker effekt, kjørepresisjon og ytelser er det ofte godt utenfor alminnelig familiebil-standard.

Vi har sett litt på hva de som faktisk eier og bruker slike biler mener om dem. Da gjør vi som vi ofte gjør – går rett til kilden – vår brukergenererte bilguide, Eierne mener. Der har nemlig 75 Porsche-eiere, så langt, lagt inn sine erfaringer med de ulike modellene.

Sportsbil og traktor i samme bil

Porsche Cayenne, 2005. Illustrasjonsbilde.

Denne eieren har kjørt 200.000 kilometer med sin Cayenne fra 2005, og kan fortelle at godfølelsen fortsatt er der når han tar plass bak rattet. Vedkommende driver med både jakt og fiske og setter også pris på bilens terrengegenskaper – som beskrives som utrolig gode.

Her finnes i tillegg en Tesla i garasjen, men Porschen er den morsomste å kjøre, skrives det i anmeldelsen. Den ender med 8,2 poeng av 10 mulige. Det det trekkes for, er forbruk og økonomi og kostnader.

Les hele anmeldelsen her:

Dyr i anskaffelse, dyr i drift, men en herlig bil

Faksimile fra Brooms «eierne mener»

Omtrent slik oppsummerer denne eieren av en Porsche 911 (993) sitt eierskap til bilen. Dette er også siste modell med luftkjølt motor og de gamle, klassiske linjene. Den peneste modellen, mener eieren selv.

Som veldig mange andre Porsche-eiere påpekes dette med dyre deler, noe som er en av de svært få tingene som oppleves negativt med disse bilene. Men, presiserer denne eieren, bilen er driftssikker og dessuten har denne modellen hatt en pen verdiøkning de siste årene.

Det ender med 6,6 av 10 mulige poeng for denne klassikeren.

Les hele anmeldelsen her:

Kombinasjonen av det sporty og det praktiske

2018 Porsche Panamera Sport Turismo. Illustrasjonsbilde.

– Bilen oser av kvalitet. Opplevd byggekvalitet og interiørkvalitet er sammenlignbart med Mercedes S-klasse og Bentley, men med mer fokus på kjøreopplevelse og ikke fullt så flashy. Presisjonen på styringen og balansen på bilen er imponerende. Ingen feil eller antydning til de minste problemer etter to års bruk. Det er litt fra anmeldelsen fra eieren av en Panamera Sport Turismo fra 2018.

Det trekkes litt i kategorien økonomi og kostander. Bilen får 9 av 10 mulige poeng av eieren.

Faksimile fra Brooms «eierne mener»

Dette er en av de mest grundige og forseggjorte anmeldelsene i denne seksjonen. Den er absolutt et eksempel til etterfølgelse!

Les hele anmeldelsen her:

Mye kjøreglede per. krone

Faksimile fra Brooms «eierne mener»

Eieren av denne Porsche Cayman GTS fra 2016 mener at disse bilene er litt undervurdert og at de gir mye kjøreglede per. krone. En annen ting vedkommende liker er motorlyden.

Kvaliteten oppleves som svært god og bilen oppfattes som (relativt) praktisk med tanke på at den har bare to seter. Anmeldelsen ender med 9 poeng av 10 mulige.

Også denne eieren laget en svært grundig vurdering av bilen sin, som absolutt er verdt å lese igjennom.

Les hele anmeldelsen her:

Verdens beste bil, dersom du må leve med kun én!

Porsche Panamera, fra 2010. Illustrasjonsbilde.

– Jeg har hatt den i over et halvt år. Fortsatt øker pulsen litt hver gang jeg vrir om nøkkelen. Ingen ting å klage på, dette er kvalitet tvers igjennom. Alt er påkostet, ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Det sier eieren av en Porsche Panamera.

Men han legger også til, slik som flere andre gjør: – Deler er dyrt, endel av dem er hinsides dyre. Det er brukt magnesium, karbon og aluminium overalt for å spare vekt. Verkstedtimer er dyrt.

Igjen er det på økonomi og kostnader det trekkes mest for. Resultatet er 7,4 av 10 poeng.

Les hele anmeldelsen her:

Konklusjon:

Vi kan vel bare fastslå at Porsche-eiere har et lidenskapelig og bevisst forhold til bilene sine. Samtidig som de stort sett er svært god fornøyde. Det gjelder enten det er eldre 911, Cayenne, Macan eller en nyere Panamera.

Det eneste som noen påpeker er dette med dele- og verkstedpriser, som kan oppleves som ganske friske, selv for bemidlede bileiere.

Vårt inntrykk er likevel at mange synes det er verdt den ene ulempen. Men det sier også noe om at bilene ikke bare er dyre i innkjøp. De er dyre å holde også. Om man drømmer om en slik bil bør man absolutt ikke tømme sparekontoen sin helt. Det å ha en liten pott i bakhånd for eventuell påkost er nok smart.

De som er aller mest fornøyd med sin Porsche, er Macan-eierne. De gir bilene sine 9,1 poeng av 10 mulige i gjennomsnitt. Deretter følger Cayenne-eierne hakk i hæl med 9 av 10.

I motsatt ende finner vi de som eier en 911 (996). Der eierne gir bilen 7,4 av 10 mulige poeng.

Det tok 18 dager å bygge Mercedesen – for hånd

Bidra du også!

Målet med bilguiden vår, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Du legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk. Gjelder for biler fra 1993 og nyere.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Les også: Dette er viktigst når nordmenn skal kjøpe bil

Video: Dette er aller siste nytt fra Porsche, nemlig Taycan Sport Turismo