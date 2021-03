Påtalemyndigheten anker etter at idrettsprofil ble frikjent for vold og voldtekt

Statsadvokat Trude Antonsen opplyser til TV 2 at det ankes over bevisdømmelsen.

– Det er påtalemyndighetens oppfatning at retten har vurdert de enkelte bevis isolert sett og ikke i tilstrekkelig grad foretatt en samlet og helhetlig bevisvurdering, sier Antonsen.

Idrettsprofilens forsvarer er gitt en frist til å svare på anken, før saken blir oversendt lagmannsretten. Der skal retten vurdere om saken godkjennes for ankebehandling.

Mannens forsvarer Simen Perminow Skjønsberg sier til TV 2 at de tar statsadvokatens anke til etterretning.

– Anken skal nå gjennom en silingsprosess hvor vi vil komme med våre kommentarer. Der vil vi primært vise til at tingretten etter en grundig og samlet bevisvurdering emstemmig kom til at verken beviskravet for straff eller erstatning var oppfylt, sier Skjønsberg.

– Voldsom påkjenning

Det var 8. mars at mannen ble frikjent for vold og voldtekt av sin ekskone. Aktor i saken, Anne Glede Allum ved Oslo statsadvokatembeter, la ned påstand om syv års fengsel for den tidligere idrettsprofilen.

Etter frifinnelsen fortalte forsvarer Skjønsberg til TV 2 at klienten var lettet.

– Det har vært en voldsom påkjenning over lang tid. Han er glad og lettet, sa Skjønsberg.

Den tidligere idrettsprofilen ble ifølge advokaten frifunnet både for strafferett, og for erstatning. Det innebærer at retten ikke fant det bevist utover enhver rimelig tvil at mannen har utført forholdene i tiltalen, og at det heller ikke er sannsynlighetsovervekt.

Mannen sto tiltalt for flere voldshendelser, og skal ifølge ekskona ha voldtatt henne minst ti ganger. Han var også tiltalt for trusler mot et barn.

Den tidligere idrettsprofilen og hans ekskone hadde to vidt forskjellige forklaringer i retten. Tiltalen var i stor grad basert på kvinnens forklaring og anmeldelse til politiet.

Beskrev «terrorregime»

Ifølge kvinnen skal mannen over en periode på 16 år ha vært voldelig mot henne. Hendelsene i tiltalen er mellom i 2002 og 2018. Kvinnen anmeldte forholdene til politiet først i 2019, etter at de hadde gått fra hverandre.

Hun fortalte i retten at hun ble utsatt for grov vold, at hun ble banket opp regelmessig, og at det mot slutten av ekteskapet eskalerte, og at hun da flere ganger ble voldtatt. Hun beskrev et terrorregime der hun ble mishandlet, stengt inne og kontrollert.

Idrettsprofilen har hele tiden hevdet sin uskyld, og stilt seg uforstående til anklagene. Han mener kvinnen var ute etter hevn etter at de gikk fra hverandre, og at hun var sjalu fordi han har funnet seg en ny partner.

– Først vil jeg si til retten at jeg er rystet og sjokkert over tiltalen og anklagene mot meg. Jeg har ikke mishandlet, voldtatt eller truet henne, var det første mannen sa da han inntok vitneboksen for sin forklaring.