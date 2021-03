Hockeyforbundet om kritikken fra Narvik: - Dette er åpenbart feil

Narvik rettet kraftig kritikk mot Norges Ishockeyforbund i en pressemelding torsdag. Klubben mener de kan rykke ned på feil grunnlag, og skrev i pressemeldingen at forslaget til retningslinjer aldri ble sendt ut til klubbene på høring og at de ikke fikk disse på bordet før sesongstart.

Presidenten i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, reagerer på det klubben har skrevet.

– De starter jo hele sin pressemelding feil hvor det virker som de ikke har fått kunnskap i det siste. Dette er åpenbart feil. At de argumenterer for å få være i Fjordkraft-ligaen neste sesong, skal de selvsagt få gjøre, sier Pettersen til TV 2.

– Hva reagerte du mest på i Narviks pressemelding?

– Påstanden om at vi ikke har informert klubbene før sesongstart og at dette nærmest kommer overraskende på Narvik. Dette er en beslutning som stammer tilbake fra september i fjor, og dagen etter ble det sendt ut en e-post til alle klubber og lagledere. Nettsaker ble publisert på sidene våre og alle klubbene har vært på møter omtrent ukentlig sammen med forbundet siden slutten av oktober.

Forstår frustrasjonen

Til tross for at Pettersen og Norges Ishockeyforbund er uenige i flere av Narviks uttalelser, forstår han at klubben er frustrert.

– Narvik har hatt mange muligheter til å reise denne problemstillingen før de nå står midt opp i den. Når de ikke har gjort det og vi står i 13. time, skjønner jeg at de reagerer. Dette bærer preg av at man er engasjert og har masse følelser, og det er fullt lov. Men å si at forbundet driver på et uærlig vis og ikke informerer i forkant blir feil, understreker Pettersen.

Mandag samles forbundsstyret for å avgjøre opp- og nedrykk etter årets sesong. Da vil forbundet også ha mottatt en foreløpig redegjørelse fra Narvik Hockey om sesongavslutningen. For øyeblikket er det for tidlig å si noe om sannsynligheten for et eventuelt nedrykk.

– Det skal forbundsstyret få lov til å mene noe om. Det er en reell problemstilling vi har nødt til å drøfte, og det er hva vi har lagt i en dobbel serie, sier Pettersen.

Narvik får støtte

Dobbel serie vil si at hvert lag spiller to kamper mot de andre lagene, en hjemme og en borte, men det er uenighet i tolkningen av begrepet. Norsk Topphockey er rundt dette spørsmålet enig med Narvik.

– Vi er 100 prosent enig med Narvik i at det ikke har blitt gjennomført dobbelt serie . Det har blitt spilt mer enn 18 kamper, men Narvik har ikke fått spilt hjemme mot Grüner i det hele tatt. Den kampen er helt avgjørende for plasseringen mellom de to klubbene. Så lenge de ikke kan få en sportslig rettferdig mulighet til å ta de poengene, så opplever vi at ingen burde rykke ned, sier styreleder i Norsk Topphockey, Njål Berge.

Samtidig mener interesseorganisasjonen at ishockeyforbundet har gjort alt riktig fram til nå.

– Vi er ikke motstander av prosentregning, og vi opplever at forbundet gjorde jobben sin så bra som de kunne gjøre før sesongen. Dette er ikke en grunnleggende kritikk av forbundets opprinnelige plan, men vi mener at forutsetningene for at de skal tre i kraft ikke har vært til stede, forteller Berge.

Tage Pettersen vil ikke konkludere med egne synspunkter på spørsmålet før mandag.

– Det er Njål og Norsk Topphockey sine synspunkter, og hva vi legger i dobbel serie er noe vi må diskutere. I Fjordkraft-ligaen har klubbene blitt enige i et annerledes serieoppsett for å minimere reisekostnader og den type ting. Det har ofte blitt spilt dobbeltkamper i Narvik eller Narvik har spilt doble bortekamper, som er enigheter blant klubbene.

– Spørsmålet blir da om dette skal tas hensyn til i denne kabalen rundt hva dobbel serie er. Vi får høre sportens argumentasjon på mandag, før vi tar en god runde i forbundsstyret, mener Pettersen.

Vil ha flere lag

Alternativene er enten at ett lag fra Fjordkraftligaen rykker ned og ett lag fra 1. divisjon rykker opp, eller at antall lag i den øverste divisjonen økes. Njål Berge mener det sistnevnte er eneste alternativ på grunn av situasjonen i 1. divisjon.

– Vi opplever at de sportslige forutsetningene for å skille mellom Ringerike og Lørenskog er tilstede, og at det da er naturlig å ta opp Ringerike, sier styrelederen for Norsk Topphockey.

Ett lag er nødt til å rykke opp denne sesongen ettersom ingen gjorde det forrige sesong. Lørenskog har spilt hjemme/borte mot alle lagene minst én gang. På de kampene tok de 36 poeng.

Ringerike har på de samme kampene tatt 41 poeng. Derfor mener Njål Berge at det er greit om bare Ringerike rykker opp, men at Narvik ikke kan rykke ned.

– Vi ser at Ringerike er en tydelig vinner av 1. divisjon. Narvik er på sin side ikke en tydelig taper av eliteserien. Vi mener at det er umulig å peke ut Narvik som taper på en sportslig rettferdig måte. Det står i forbundets vedtak fra september at vedtaket kan endres hvis det ikke er sportslig rettferdig, påpeker Berge.

På nivåene under 1. divisjon har det ikke blitt spilt hockey denne sesongen. Med Lørenskog opp og ingen ned, blir det i så fall et lag mindre på nivå to. Det skaper enda mer logistikkproblemer for forbundet.

– Narvik har seg selv i sentrum som er helt naturlig. Norsk Topphockey er opptatt av Fjordkraft-ligaen, mens vi som forbund må se en sammenheng og helhet i hele spennet i norsk ishockey, spesielt i prestasjonsdelen. Det må vi ta med oss i vurderingen på mandag, avslutter Tage Pettersen.