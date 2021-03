Fersk Kompani-rekrutt: – Jeg har aldri vært en tøff gutt

Sesong to av Kompani Lauritzen er godt i gang, og over 1,2 millioner så premieren til det populære programmet.

De 14 rekruttene har foreløpig fått en smakebit på hvordan militærlivet kan være, og fått kjenne på både frykter og utfordringer.

Overrasket

En av deltakerne som aldri har vært i militæret, er skuespiller Jakob Schøyen Andersen (31). Han forteller at han er overrasket over kasernelivet.

– Det er intenst. Fenrik som kommer inn og kjefter, så må vi ut på oppstilling, deretter må vi inn for å pakke sekken på fem minutter, sier 31-åringen.

Det er imidlertid ikke selve kasernelivet som er hovedproblemet for skuespilleren.

– Jeg er en storsvetter, så jeg svetter og svetter og svetter. I tillegg er jeg distré. Jeg prøver å ta det ved roten ved å holde oversikt over utstyret, men samtidig er det tredje linje, fjerde linje, opp og ned med sekken ... Jeg svetter, ser på klokken og roper tidspunkter, sier han, og fortsetter:

– Jeg blir veldig mentalt sliten av det kjøret. Én ting er når vi er ute og det er en konkret slitsom øvelse, men det å noe annet å hele tiden være «på». Det er intenst.

Vil utfordre seg selv

31-åringen, som kan skryte av utallige forestillinger og skuespiller-prestasjoner, forteller at han ikke var den «tøffe» gutten som barn.

– Jeg var aldri i militæret fordi jeg syntes det virket så utrolig skummelt. Jeg har aldri vært en sånn tøff gutt som løper, hopper, klatrer og kjører på, sier han, og fortsetter:

– Etter 12 år tenkte jeg at det hadde vært gøy å prøve. Jeg tror det er godt for meg å utfordre meg selv. Jeg har noen frykter som har sittet inne ganske lenge, og som jeg måtte «pushes» for å overkomme, sier han.