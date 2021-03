Pandemien har ikke stanset skjønnhetsindustrien: – Jobber fullt

Tyrkia har blitt en favoritt for folk som ønsker å endre på utseende, og koronapandemien har ikke endret dette. Det forteller tyrkiske kirurger til TV 2.

– Sommersesongen er ofte stille for oss, men i fjor sommer opplevde vi en pågang vi ikke har gjort tidligere. Selv om vi stod midt i koronapandemien kom det mange pasienter til oss fra utlandet, sier doktor Servet Terziler.

Terziler er leder for den tyrkiske helseturisme-foreningen i Tyrkia. Ifølge han har pandemien ført til at flere blir mer opptatt av utseendet enn noensinne. Samtidig benytter folk seg av muligheten hjemmetilværelsen gir.

– Vanligvis tar pasienter permisjon fra jobben. Nå tenker de: «Jeg holder meg allerede hjemme og kan bruke denne tiden for å hvile meg etter operasjonen», sier han og legger til:

– I de første månedene av pandemien hadde vi ikke pasienter, men siden juli i fjor har vi jobbet fullt.

I Tyrkia tilbys utenlandske pasienter «pakkereiser». Det betyr ofte at pasienten blir hentet i limousin på flyplassen, får ta med en venn eller venninne gratis og bo på luksushotell. Det kalles helseturisme.

Økning i antall henvendelser

Overlege Amin Kalaaji er nasjonal sekretær for Det internasjonale samfunnet for estetisk og plastisk kirurgi (ISAPS) i Norge. Han forteller at det i mange land har vært en økning i plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger under pandemien.

Amin Kalaaji, estetisk plastikkirurg Foto: Aage Aune / TV 2

– Med digitale møter legger vi enda mer merke til ansiktsuttrykk, bevegelser eller hvordan vi snakker. Dette er nye ting som vi ikke har lagt merke til før. Dette er en sannsynlig teori om hva som kan ha utløst økningen i plastiske operasjoner, sier Kalaaji til TV 2.

Ifølge ISAPS ble det utført 754.392 operasjoner i Tyrkia i 2019, og tyrkerne er på 7. plass over land som utfører mest plastisk kirurgi i verden. Tallene fra 2020 er ikke klare ennå, men ifølge klinikkene selv er Tyrkia fortsatt en attraktiv destinasjon for nordmenn.

300 pasienter fra Norge

Clinic Expert er ett av flere selskaper som tilbyr helseturisme i Tyrkia, og Serkan Canım er bedriftens digitale markedssjef.

Serkan Canım sier de er fornøyde med pågangen. Foto: Privat

Canım sier at de i 2020 hadde rundt 300 pasienter fra Norge. Halvparten av dem kom for hårtransplantasjon, mens resten kom for fettsuging, magestramming, nese, bryst og rumpeoperasjoner.

– Vi merket det da flere land stengte grensene sine i begynnelsen av pandemien, men siden juli i fjor har det vært som normalt, sier han til TV 2.

Ifølge Canım velger pasienter tyrkiske selskaper fordi de er billige, og fordi tjenestene er av høy kvalitet.

– Hvordan kan dere selge kvalitet og tjenester så billig?

– Det kan skyldes at den tyrkiske valutaen har falt eller at kostnadene våre er lavere.

– Bør ikke være billig

Prof. Dr. Sühan Ayhan er plastisk kirurg og leder av Tyrkisk plastikkirurgisk forening. Han er også en akademiker ved Det medisinske fakultet ved Gazi-universitetet i Ankara.

Ayhan sier til TV 2 at estetiske operasjoner ikke bør være billige, og at dersom man får et slik tilbud, så bør man tvile på klinikken.

Prof. Dr. Sühan Ayhan understreker at utenlandske pasienter bør snakke med legen før de reiser. Foto: Privat

Han forteller at siden juli i fjor har antallet mennesker som ønsker å få utført plastisk kirurgi vært omtrent det samme som før pandemien.

– Vi har ikke noen konkrete forklaringer på hvorfor folk reiser ut under en pandemi. Det å være hjemme kan ha hatt en dårlig påvirkning på dem.

Som om de kommer for fest

Professor Ayhan sier Tyrkias suksess skyldes at de har flinke og dyktige leger. Men den erfarne kirurgen advarer utenlandske pasienter mot useriøse aktører som driver med lav kvalitet og som prioriterer penger fremfor helse.

Ifølge Ayhan har helseturisme-bransjen blitt en lukrativ måte å tjene penger på, og derfor har sektoren vokst seg større og større i Tyrkia.

Han opplyser at det nå er omtrent 1000 institusjoner som driver med estetiske operasjoner, og ytterlige 158 bedrifter har nylig fått godkjenning av myndighetene.

– Når det gjelder helseturisme, virker det som at den helsemessige delen av reisen blir undervurdert i noen tilfeller. Det blir fremstilt som om pasienter kommer for å feste eller være på ferie, men dette er en helsetjeneste og det må tas på alvor.

– Noen av bedriftene gjør sikkert jobben sin kjempegodt, men flere selskaper har også uerfarne og ukvalifiserte personer.

– Bilmekaniker utførte hårtransplantasjon

Ayhan sier de har sett flere dårlige eksempler i bransjen og advarer mot falske og ukvalifiserte klinikker på sosiale medier.

– Jeg har selv hørt et eksempel på at en bilmekaniker utførte hårtransplantasjon. Jeg ble sjokkert, forteller han.

Ayhan understreker Tyrkia har mange dyktige kirurger som snakker godt engelsk og jobber etter europeisk standard, men at kundene må være kritiske når de søker etter riktig selskap.

– Utenlandske pasienter som tenker å operere seg bør først og fremst snakke med legen før de reiser. Så må de vurdere og sjekke legens kvalifikasjoner. Dette må bli regelen før de kommer, understreker Ayhan.

– En lege bør heller ikke akseptere alle henvendelser de får. Av og til kommer unge pasienter med urealistiske forventninger eller unødvendige ønsker.

– Legene bør si «nei» til dem. Så når pasienter vurderer en lege, bør de derfor spørre legen om hvor mange pasienter han eller hun har sagt nei til i løpet av ett år, avslutter han.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.