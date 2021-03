Pallplass til Bø – Lægreid knappet innpå i sammendraget

– Jeg er kjempeglad. Det er tøft å mobilisere på slutten av sesongen, sier en fornøyd Tarjei Bø til NRK etter rennet.

Tarjei Bø unngikk strafferunden, men det gjorde også italienske Hofer. Han var det ingen som kunne gjøre noe med. Nærmest var hjemmehåpet Sebastian Samuelsson, bare fire sekunder bak.

Sturla Holm Lægreid skjøt fullt hus på begge sine serier og endte på 6. plass. Dermed hentet han to små poeng på Johannes Thingnes Bø, som ble nummer syv.

– Det var tungt i dag, men jeg ender til slutt for Johannes. Hadde litt flaks sånn sett, sier Holm Lægreid til NRK.

Holm Lægreid hadde vel likevel uflaks i den form av at ingen løpere la seg mellom de to duellanten, til tross for at det skilte 15 sekunder mellom dem.

Norsk duell i sammendraget

Thingnes Bø og Holm Lægreid kjemper om sammenlagtseieren i verdenscupen. Før sprinten skilte det syv poeng mellom de to, dersom man ikke teller de fire dårligste plasseringene. Med fredagens resultat krympet forspranget til Thingnes Bø til bare fem poeng.

I sammendraget fungerer det slik at hver utøvers fire dårligste plasseringer gjennom sesongen blir strøket når poengene skal telles opp.

Johannes Thingnes Bø åpnet knallhardt i sporet, men på første skyting ble det to bom.

– Nok en gang en kjedelig serie på liggende, innrømmer stryningen til NRK.

Verdenscupen avsluttes denne helgen i Östersund. Der går skiskytterne sprint, jaktstart og fellesstart.

Solid norsk laginnsats

Den norske laginnsatsen var god selv om det ikke endte med seier. Fire nordmenn endte blant de ti beste, med Johannes Dale på en 8. plass.

Vetle Sjåstad Christiansen havnet like utenfor topp ti, som nummer tolv.

Dermed har de norske et godt utgangspunkt før lørdagens jaktstart. Der Tarjei Bø startet 14 sekunder bak Hofer.

Holm Lægreid går ut 32 sekunder bak. Etterfulgt av Thingnes Bø og Dale på plassene bak.