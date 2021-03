– Myndighetene må ha en plan for de mest sårbare og utsatte barna

Tiltak og karantenebestemmelser stenger skoler, barnehager og fritidstilbud. Barn som lever i hjem der de blir utsatt for vold eller overgrep mister voksenkontaktene utenfor hjemmet.

Blant de som bekymrer seg for situasjonen er forfatter Anne Holt. Allerede i 1995 skrev hun om at vi alle må ta et kollektivt ansvar for de utsatte barna, og etterlyste da den brysomme nabokjerringa som blandet seg inn når noe var galt.

Finnes ingen plan

Men nå, ett år etter Norge stengte skoler og barnehager sist, fester hun sin lit til at myndighetene har en plan for hvordan disse barna skal vernes.

– Det vi må håpe er at myndighetene har lært av den første store bølgen da vi satt innestengte i våre leiligheter og hus, og at de hvert fall har lært og rustet opp den offentlige delen av dette, sier Holt.

Til TV 2 sier helsedirektøren imidlertid at lite har skjedd siden den forrige nedstengingen. Det finnes fremdeles ingen plan for hvordan de utsatte barna skal skjermes for vold og overgrep i hjemmet.

– Nei, man har ikke en gjennomgripende plan på tvers av samfunnssektorer. Det tror jeg er en av de tingene vi må se på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

I en tom og stille flerbrukshall i Groruddalen mener idrettsleder Helle Cecilie Stokke at løsningen ikke trenger å være så komplisert.

Gjør det enkelt

– Organisasjonene er nærmere familiene og har kanskje en annen tilnærming til dette. Vi kan nå dem på en helt annen måte. Dette trenger ikke å være så komplisert – gjør det enkelt, oppfordrer lederen for Ammerud Basket.

VIL STILLE OPP FOR BARNA: Leder for Ammerud Basket, Helle Cecilie Stokke Foto: Torstein Wold / TV 2

Stokke forteller at trenere og ledere i organisasjonene i det daglige har hatt samtaler med barna som gjør at de har kunnskap om hvordan de har det hjemme.

– Det handler mest om å bare være til stede for disse barna.

Ikke avvisende

Stokke mener man med enkle midler kan hjelpe, og lage lister over hvem som skal kontaktes.

– Ta med barn ut og gå en tur i skogen. Skyt litt på en basketkurv ute eller hva det måtte være, sier Stokke.

Helsedirektøren er slett ikke avvisende til disse tankene.

– Ja, her går det an å tenke kreativt i samarbeid med kommunen og de frivillige organisasjonene, idretten og andre, istemmer Guldvog.