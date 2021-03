Statsadvokaten skal vurdere Ap-festen i Bodø

Lørdag kveld deltok åtte Ap-politikere på en fest på et hotell i Bodø, deriblant Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Politiet satte i gang etterforskning, men besluttet å henlegge saken.

Nå opplyser politiet til Dagbladet at det er mange som har stilt spørsmål ved henleggelsen.

– Vi er derfor glad for at Statsadvokaten nå i dag på eget initiativ, har bedt om å få saken til sendt slik at de kan gjøre en selvstendig vurdering av om de er enige i politiets henleggelse av saken, eller om de omgjør vedtaket, sier påtaleleder i Nordland politidistrikt, Stig Morten Løkkebakken, til avisen.

Politiet oversender saken til Statsadvokaten i løpet av fredagen.

– Lei meg

Festen ble holdt på et hotellrom på Scandic Havet i Bodø natt til søndag.

Skjæran har forklart til TV 2 at de hadde spist middag og så gikk opp på en suite.

– Det skulle jeg selvsagt ikke gjort. Det er jeg veldig, veldig lei meg for. Jeg burde ikke bare latt være å gå dit selv, jeg burde også, som medlem av ledelsen i Arbeiderpartiet, sørget for at andre heller ikke oppholdt seg en plass der det ikke var god nok avstand mellom folk, sa Skjæran.

Politiet vurderte om festdeltakerne kunne straffeforfølges etter loven.

To forskrifter

De opplyste at det i den nasjonale covid-19-forskriften kapittel 5a, som var gjeldende for Bodø på det tidspunktet festen fant sted, var et generelt forbud mot arrangementer.

På samme tidspunkt var det innført en lokal forskrift i Bodø kommune, med hjemmel i smittevernloven. Av denne framkommer det at det kan gjennomføres arrangementer med inntil 10 personer på innendørs arrangement.