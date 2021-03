«Om ikke du overfører kronene i morgen så skal det bli helvete»

En realitydeltaker som er tiltalt for å ha hvitvasket store pengebeløp for Carl Aksel Jansen (26), ble truet gjentatte ganger da hun rotet bort 80.000 kroner.

Det var i mai 2019 at den kvinnelige realitydeltakeren mottok omkring 400.000 kroner fra Jansen over to transaksjoner.

Fordi påtalemyndigheten ikke mener å kunne bevise at hun forstod hva hun var med på ved den første overføringen, er hun kun tiltalt for hvitvasking av 163.000 kroner.

Fredag møtte kvinnen i Oslo tingrett, der også Jansen forklarte seg som vitne. Bedrageriaken mot Jansen skal opp for retten senere i år.

Kvinnen nekter straffskyld og sier hun ikke hadde noen idé om at pengene stammet fra noe straffbart.

«Det kan jeg vel gjøre»

Hvitvaskingen skjedde ved at Jansen svindlet en kvinne og overførte pengene fra hennes konto og videre til realitydeltakeren.

Deretter ble deltakeren bedt om å overføre det videre til en konto Jansen selv disponerte.

– Jeg stolte på Carl Aksel. Det har jeg alltid gjort i de årene jeg har kjent ham. Så da tenkte jeg bare at «ja, det kan jeg vel gjøre», sa kvinnen i retten.

Politiadvokat Andreas Kruszewski poengterte at det tross alt var hundretusener hun mottok og lurte på om ikke hun stusset ved det.

– Først etter at jeg hadde gjort det, så tenkte jeg at det kanskje var et eller annet muffens, svarte hun.

AKTOR: Politiadvokat Andreas Kruszewski mener kvinnen forklarer seg uriktig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Retten skal altså avgjøre hvorvidt kvinnen burde forstått at det hun var med på, var hvitvasking av et ulovlig utbytte. Kruszewski her bedt om en betinget fengselsstraff.

«Din lille dritt»

I retten la politiet frem meldingsloggen mellom Jansen og den tiltalte kvinnen. De to har blitt kjent gjennom «mye fest og moro», ifølge Jansen.

Av samtalen fremgår det at den tiltalte kvinnen, etter den første utbetalingen, brukte opp 80.000 kroner som hun etter avtalen skulle ha betalt videre til Jansen.

«Gjør opp for deg din lille dritt», skriver Jansen.

«OM DU IKKE OVERFØRER KRONENE IMORGEN SÅ SKAL DET BLIR HELVETTE», skriver han senere.

Jansen skriver også at han er i stand til å brenne ned kvinnens hus, og at dersom hun var en gutt, ville hun fått «grisebank».

I retten svarte Jansen likevel på spørsmål fra aktor at han aldri truet kvinnen, selv om han var forbanna på henne.

Meldingene viser at kvinnen truer Jansen tilbake. De to blir, slik påtalemyndigheten ser det, enige om at kvinnen skal hvitvaske mer penger for Jansen for å slette gjelden sin.

Jansen har erkjent straffskyld for alle bedrageriene han er tiltalt for, uten ett. Han sier han er lei seg for det han har gjort. Han mener uansett at den tiltalte kvinnen forstod hva hun var med på.

– Mye dop

Kvinnen, som altså nekter straffskyld, ble i desember dømt for en falsk voldtektsanmeldelse.

TV 2 har tidligere kartlagt andelen straffedømte personer i realityprogrammene «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel». Oversikten viste at totalt 23 av de 153 tidligere deltakerne TV 2 kartla, har en dom på rullebladet.

16 var domfelt før de deltok i TV-programmene, mens ni er domfelt etter deltakelse. Det innebærer at to deltakere er straffedømt både før og etter deltakelse.

Siden saken om realitymiljøet ble publisert, har tallet økt til 10. I mars ble «Ex on the Beach»-profil Melina Johnsen dømt til 90 dagers fengsel for blant annet ruspåvirket kjøring og vold.

Kvinnen som i neste uke får sin dom fra Oslo tingrett, forklarte i retten at det var mye rus i realitymiljøet hun ble del av etter sin TV-opptreden.

– Det gikk mye i dop og piller, kokain, MDMA og det meste egentlig, sa hun i retten.