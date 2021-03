– Viser at man får langvarig immunitet etter vaksine

Forskning ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen viser at koronasmittede har beskyttende antistoffer ett år etter at de har vært syke.

Dette er ikke bare godt nytt for de som har vært smittet, men også godt nytt for alle som tar vaksine.

Bak en fargerik fasade på Haukeland universitetssjukehus har lyset knapt nok vært skrudd av det siste året. På laboratoriet her har forskere jobbet til alle døgnets tider for å forsøke å finne svarene som kan bidra til å redde oss alle.

Lyset har knapt nok vært av på laboratorietbygget til Haukeland universtietssjukehus det siste året. Foto: Frode Hoff/TV 2

– Det er som en krig mot en ukjent fiende! Og jo mer kunnskap du har om viruset jo lettere blir det å bekjempe det, sa professor Rebecca Cox til TV 2 da vi besøkte laboratoriet første gang i fjor vår.

– Helt utrolig!

Skulle krigen mot koronaviruset vinnes, måtte forskere med alle slags bakgrunner stikke hodene sammen. Cox, som vanligvis leder influensasenteret på Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, fikk plutselig nye mennesker hun aldri hadde jobbet sammen med som sine nærmeste kolleger.

Nina Langeland, Bjørn Blomberg og Rebecca Cox jobber sammen for å finne svar. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Mennesker som hadde bakgrunn fra vidt forskjellige fagområder kastet alt de hadde i hendene og startet arbeidet med å forstå mer om koronaviruset. De måtte samarbeide på en måte de aldri har gjort før. Ikke bare i Bergen, men også over hele verden.

– Det er helt utrolig! Aldri før i vitenskapen har verden jobbet sammen i en global dugnad for å få god nok kunnskap og bekjempe virus, forteller en engasjert Rebecca Cox.

Professor Rebecca Cox og kollegene har vært involvert i en global forskerdugnad. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Ble bedt om å gi blod

TV 2 har fulgt arbeidet til forskerne på Haukeland universitetssjukehus og universitetet i Bergen tett. Det skjedde etter at jeg, undertegnede, ble koronasmittet to dager før Norge stengte ned i mars i fjor. Jeg var blant de som ble smittet på et tidlig tidspunkt, og dermed ble jeg involvert i flere av forskningsprosjektene.

Allerede tidlig i fjor vår ble jeg bedt om å gi blod, da forskerne startet arbeidet med å kartlegge nivået av antistoffer hos koronasmittede personer.

– Det vi vil gjøre er å gjennomføre ytterligere analyser av ditt blod for å finne ut om du faktisk har beskyttende antistoffer. Per i dag kan vi ikke si om du er beskyttet, og hvor lenge du eventuelt er det. Det er nettopp dette vi vil få svar på, sa professor Nina Langeland da vi besøkte laboratoriet på Haukeland første gang etter at jeg ble frisk i fjor vår.

Langeland er professor i infeksjonsmedisin ved Universitetet i Bergen, og var en av mange som ble involvert i koronaforskningen. Hun hadde allerede god erfaring med store sykdomsutbrudd. Blant annet etter at parasitten Giardia gjorde over 4000 bergensere magesyke i 2004.

Nå ville hun, sammen med Cox og andre kolleger, finne ut hvor høye nivåene av antistoffer er hos personer som har vært smittet av korona, og hvor lenge de varer. Dette var helt ukjent for forskere over hele verden på det tidspunktet da pandemien startet i 2020.

Over 2600 personer har vært involvert i forskningen ved Haukeland universitetssjukehus og universitetet i Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Langvarig beskyttelse

Etter å ha jevnlig tatt og testet blodprøver fra over 2600 personer gjennom året har forskerne tilegnet seg mye kunnskap om koronaviruset.

De har funnet ut at de fleste fikk høye nivåer av antistoffer etter smitte. Og ikke uventet har nivået sunket i løpet av året. Men nå etter å ha gjennomført tester av flere hundre personer, som ble smittet for 12 måneder siden, kommer en god nyhet. Det er at antistoffene fortsatt er der.

Finner fortsatt antistoffer i blodet til de fleste som ble koronasmittet for 12 måneder siden. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det betyr at man har langvarige antistoffer, som vil gi en viss beskyttelse til de som har vært smittet, forteller Rebecca Cox.

Dette er også gode nyheter for vaksinene som har blitt utviklet. Mange har vært bekymret for at de bare vil gi kortvarig beskyttelse. Men forskningsresultatene Cox forteller om gir grunn til å være langt mer optimistisk.

– Ja. For vaksine gir egentlig høyere immunsvar enn smitte. Da vil det være sannsynlig at man har mye lenger varighet av antistoff. Og det viser også at etter vaksine, etter smitte, så får man en langvarig immunitet.