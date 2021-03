Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener politikere har et særskilt ansvar for å følge strenge smittevernregler, og det gjelder også statsminister Erna Solberg.

– Det må være en selvfølge at regler er like for alle, og må følges. Det er et særlig ansvar for politikere, som har vært med på å lage reglene og bedt folk følge dem, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til TV 2.

Han sier det gjelder for politikere i alle partier, også hans eget og selvsagt også for statsministeren.

– Hvis politikere bryter regler på en måte som kommer på kant med loven, så er det politiets ansvar å finne ut av det. Det forutsetter jeg skjer på helt vanlig måte, sier Støre.

– Tror du dette svekker Erna Solberg på noen måte?

– Jeg registrerer at Erna Solberg har beklaget og avventer videre behandling. Så tror jeg vi alle nå må håpe på at vi beholder den felles gløden i samfunnet vårt, om at vi må nedkjempe dette viruset sammen, svarer Ap-lederen.

Erna Solberg har forklart at hun kanskje har snakket så mye om smittevernreglene, at hun muligens ikke har lest dem nøye nok.

- Er du overrasket over hennes forklaring?

– Dette er et åpenbart ansvar for de som lager reglene, sier Støre, som ikke ønsker å gå videre inn på dette.

– Har du selv brutt noen smittevernregler i løpet av dette året?

– Jeg kommer ikke på det. Jeg har lagt vekt på å følge dem etter beste evne, sier Støre.

Ap-lederen ble observert uten munnbind en gang på kollektivtransport i oktober i fjor, men understreker at han holdt den pålagte avstanden til andre passasjerer. Den gangen hadde han glemt munnbindet.

– Ikke feilfrie liv

SV-leder Audun Lysbakken er raus med statsministeren.

– Jeg mener det er viktig å ikke rette pekefingeren mot enkeltpersoner i under denne pandemien. Det gjelder også statsministeren. Det er ingen av oss som lever feilfrie liv, meg selv inkludert, sier Lysbakken til TV 2.

Han mener samtidig at politikerne må være ekstra påpasselig med å ikke bryte reglene.

SKJØNNER: MDG-leder Une Bastholm forstår at folk reagerer sterkt, mens SV-leder Audun Lysbakken fra SV sier politikere ikke lever feilfrie liv. Foto: Tore Meek/NTB

Det mener også MDG-leder Une Bastholm som skjønner de sterke reaksjonene på Solbergs adferd.

– Vi kan alle gjøre feil, men jeg tror mange reagerer og synes dette blir dobbeltmoralsk. Det er mange som ofrer mye nå, avlyser feiringer og familiebesøk og knapt møter folk. Som statsministeren sier selv: Dette burde hun sjekket og visst, sier Bastholm til TV 2