Strammet ytterligere inn på innreiseregler

Rettelse: I en tidligere utgave at denne artikkelen sto det at 71.161 passasjerer hadde ankommet Oslo lufthavn. TV 2 har blitt kontaktet på nytt av Avinor, og dette tallet omfatter både avreise og ankomst. Det riktige er at 31.097 passasjerer har ankommet. Dermed er det ikke korrekt at over halvparten ikke har blitt testet. TV 2 rettet så fort vi ble gjort oppmerksomme på den feilaktige informasjonen.

Den 18. januar strammet regjeringen kraftig inn på regler for innreise.

– Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer vi ytterligere inn for å begrense importsmitten, sa helseminister Bent Høie da tiltaket ble innført.

Importsmitte har fått mye av skylden for stadige smitteutbrudd, og den britiske mutasjonen av koronaviruset har nå fått solid fotfeste i Norge.

Likevel blir ikke flertallet av de som ankommer landets største flyplass testet ved ankomst.

Ifølge tall TV 2 har fått fra Avinor har 31.097 personer ankommet Norge via Oslo lufthavn fra utlandet de siste seks ukene, fra 1. februar til 14. mars.

I den samme perioden ble det ifølge tall fra Helsedirektoratet gjennomført 28.373 tester på Oslo lufthavn Gardermoen.

Smittevernforskriften regulerer regelverket før ankomst til Norge.

Ifølge den er norske statsborgere blant én av 18 grupper som er unntatt kravet om å fremvise en attest som viser negativ koronatest før innreise. Men norske statsborgere er ikke unntatt å avlegge test ved innreise, altså når man kommer inn i landet.

KØ: Alle som ankommer flyplassen skal som hovedregel sluses gjennom testområdet. Foto: Frode Sunde

De som har unntak fra regelen om obligatorisk testing er i all hovedsak barn under 12 år.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier til TV 2 at norske statsborgere ifølge regelverket skal ha blitt testet ved ankomst siden 2. januar. Unntaksreglene i Smittevernforskriften gjelder før ankomst, presiserer han.

Nå strammes det også ytterligere inn.

– Det er vedtatt at fra 29. mars skal alle hurtigtestes og få svar i løpet av 15-20 minutter, sier Lie.

Fagdirektøren understreker at ettersom man ikke har lovlig myndighet til å holde folk tilbake, bør reisende beregne dette inn i reisetiden.

Samtidig oppfordrer han folk til å begrense reisevirksomheten til det som er høyst nødvendig.