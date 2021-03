Trues med søksmål av fransk musikkduo

Det melder Rolling Stone.

Det er den franske musikkduoen «Justice», bestående av Gaspard Augé og Xavier de Rosnay, som skal ha sendt inn en «cease-and-desist»-melding, også kalt for et kravbrev, til Biebers management.

KRITISERES: Justin Bieber får gjennomgå for denne logoen på det nye albumet. Foto: Universal

Fredag slipper Bieber sitt sjette album med samme navn, «Justice», og det er bokstaven "T" som skal ha skapt trøbbel. Bokstaven er utformet som et kors, noe som er det visuelle kjennetegnet for logoen til den franske musikkduoen.

Et kjent varemerke

«Justice» skal ha varemerkebeskyttet symbolet tilbake i 2008 i Frankrike, i tillegg sikret de seg det samme i EU i 2014.

ORIGINAL LOGO: Bokstaven "T" er gjort om til et kors. Foto: Ed Bangers Records/Def Jam

«Deres bruk av merket er ulovlig. Dere har ikke fått tillatelse fra Justice til å benytte merket. Dessuten er Biebers arbeid på ingen måte tilknyttet, støttet eller sponset av Justice. Slik bruk av merket er ikke bare ulovlig, men også egnet til å lure og forvirre forbrukere. Dette er ond tro og forsettlig overtredelse etter læreboken», står det i kravbrevet, hvor det trues med søksmål og erstatningskrav.

I brevet står det også at managementet til Bieber skal ha tatt kontakt med den franske duoen med spørsmål om designeren som utformet logoen. Designeren skal ha vært åpen for en dialog med Biebers management, men i følge «Justice», hørte han aldri noe mer.

KJENT DUO: Justice har gjort stor suksess siden debutalbumet i 2007. Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Derfor skal det mildt sagt skapt sjokktilstander i «Justice»-leieren da nyheten om Biebers album ble sluppet.

Den franske elektronikaduoen fikk stor oppmerksomhet verden over for debutalbumet "†"(Cross) i 2007. Siden den gang har de bygd seg opp en enorm fanskare som beskriver bandet som «The dark side of the disco».

Managementet til Bieber har ikke kommentert saken.