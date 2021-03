Tiltalt for 130 seksuelle overgrep

ÅLESUND (TV 2) En mann fra Nordmøre er tiltalt for minst 130 seksuelle overgrep på nett samt fysisk overgrep mot sin egen datter og to barn som var passasjer på en skolebuss.

Overgrepssaken er den største i Møre og Romsdal politidistrikt noensinne. Mannen i 50-årene ble pågrepet i slutten av september i fjor og har siden sittet i varetekt.

Nå har Riksadvokaten og statsadvokaten i Sogn og Fjordane tatt ut en svært omfattende tiltale mot mannen. Den er på 22 sider og omfatter minst 130 poster med seksuelle overgrep der de aller fleste omhandler direkteoverførte nettovergrep mot barn under 10 år på Filippinene.

I flere av tilfellene er mannen tiltalt for voldtekt fordi det fremgår på Skypeopptakene at ofrene sov da de ble utsatt for overgrep, at det har vært gjentatte overgrep og at de er begått på en særlig krenkende måte. Ifølge politiet er barna på liveovergrepene helt nede i tre-fireårsalderen. Nettovergrepene har skjedd over en periode på åtte år fra 2012.

Bussovergrep

Nordmøringen i 50-årene er også tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen datter over en periode på tre år. Han skal også ha foregrepet seg mot flere skolebarn mens han kjørte skolebuss. Ifølge tiltalen skal han ha stoppet bussen på steder der den ikke var synlig for naboer og deretter begått flere overgrep.

Etterforskningen avdekket også at barnefaren var i besittelse av enorme mengder med overgrepsmateriale samt at han er tiltalt produksjon av filmer og bilder som seksualiserer barn.

Straffesaken kommer opp i Nordmøre tingrett 12. april og det er satt av hele fem uker til saken.

Advokat John M. Dypvik forsvarer tiltalte.

– Min klient avviser helt kategorisk de fysiske overgrepene han er anklaget for, både de på bussen og tiltalen som omhandler hans egen datter. Han erkjenner delvis straffskyld når det gjelder det som er internettbasert, sier forsvarer John M. Dypvik til TV 2.