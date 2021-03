NRK: Statsadvokaten vil fortsatt ikke løslate Viggo Kristiansen

Kanalen skriver at statsadvokaten har medgitt Borgarting lagmannsrett at de mener det vil være feil å løslate Kristiansen nå.

Allerede 18. februar, få dager etter at straffesaken mot Kristiansen ble gjenåpnet, begjærte han seg løslatt.

På det tidspunktet lå saken på bordet til statsadvokatene i Agder. De mente det ville være feil å vurdere spørsmålet om løslatelse separat fra spørsmålet om hvorvidt de skal gjennomføre en full ny rettssak.

Varslet innstilling

Siden har Oslo statsadvokatembeter overtatt saken fra sine kolleger i Agder. Det er de som nå skal skrive en tilrådning til Riksadvokaten der de foreslår enten å be om en frifinnelse eller en ny hovedforhandling.

Tidligere at Oslo-statsadvokat Andreas Schei varslet at de vil komme til samme konklusjon som Agder gjorde.

– Førstestatsadvokaten i Agder tok et standpunkt før saken ble oversendt hit. Og sånn som saken står nå, er vi enige i den vurderingen om ikke å trekke fullbyrdelsesordren, sa Schei til TV 2 i begynnelsen av mars.

Deretter gikk Kristiansen til Borgarting lagmannsrett, som nylig ble utpekt som ny domstol for Baneheia-saken. Det er lagmannsretten som nå skal ta stilling til en eventuell løslatelse.

Lagmannsretten har bedt om en uttalelse fra statsadvokaten, og det er den som nå er levert. Ifølge NRK mener statsadvokaten altså at en løslatelse vil være feil.

Første forsøk

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, har ikke besvart TV 2s henvendelse fredag. Det har heller ikke noen av de to statsadvokatene på saken, Andreas Schei og Johan Øverberg.

Kristiansen har aldri tidligere begjært seg løslatt, selv om han har hatt muligheten i elleve år. Årsaken er at han ikke har ønsket å bli løslatt før han er frifunnet i saken.

Nå som saken er gjenåpnet, er Kristiansen så sikker på at han vil bli frifunnet, at han ikke lenger ser noen grunn til å vente med å be om en løslatelse.