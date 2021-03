Manchester United møter Moldes overmenn

Slik ser kvart- og semifinalene av Europaligaen ut:

Granada – Manchester United

Arsenal – Slavia Praha

Ajax – Roma

Dinamo Zagreb – Villarreal

Laget som står først oppført starter med hjemmekamp.

Dermed viser det seg at Molde hadde fått Ole Gunnar Solskjær og Manchester United på besøk dersom de hadde slått ut Granada.

Under fredagens United-pressekonferanse sa den tidligere Molde-sjefen at han kommer til å ringe sin gamle arbeidsgiver for rapporter.

– Ja, jeg kommer til å ringe dem og få rapporter, men vi skal gjøre våre egne hjemmelekser, sier Solskjær.

Mener det blir viktig å ikke undervurdere motstanderen

Manchester United vil naturligvis være store favoritter i kampen mot Granada, men ambassadør i Manchester United, Denis Irwin, sier til Uefa at det er viktig å ikke undervurdere motstanderen.

– Det er et La Liga-lag så de kommer nok til å være veldig taktisk smarte. Vi har allerede møtt Real Sociedad på veien, i de kampene var vi veldig gode. Det kommer til å bli en tøff kamp, men vi ser frem til den, sier Irwin.

Granada deltar i turneringen for første gang, men har allerede slått ut storlaget Napoli.

– Jeg tenker at alle lag som kommer så langt i en europeisk turneringer er gode lag, sier den tidligere United-spilleren.

Vinneren av Manchester United og Granada møter vinneren av Ajax og Roma i semifinalen.

Det betyr at Martin Ødegaard vil møte vinneren av Dinamo Zagreb og Villarreal om Arsenal skulle ta seg videre.

Arsenal må altså ut mot Slavia Praha. Tsjekkerne har allerede slått ut to britiske lag på veien til kvartfinalene. Først slo de ut Leicester – torsdag var det Rangers som ble sendt ut av turneringen.

GODE DAGER: Martin Ødegaard har lagt bak seg noen gode uker i Arsenal. Først scoret han i det første oppgjøret mot Olympiakos. I helgen var han svært delaktig da Arsenal slo Tottenham i Premier League, også der scoret han. Foto: Dan Mullan

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller uttalte etter Manchester Uniteds avansement torsdag at Solskjær & Co. er store favoritter i turneringen.

Både Molde og Tottenham fikk Europa-eventyret sitt knust torsdag kveld. Molde leverte to gode kamper mot Granada, men ble for små mot spanjolene over to kamper.

Tottenham derimot hadde 2-0 i bagasjen fra første kamp, men klarte på uforståelig vis å rote bort avansementet da de tapte 3-0 mot Dinamo Zagreb.