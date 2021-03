Trodde drømmen skulle forbli en drøm: – Slikt skjedde aldri med folk der jeg kommer fra

Veien til venstreback-plassen på Arsenal har ikke vært enkel for Kieran Tierney (23).

Som liten gutt hadde Kieran Tierney den samme drømmen som mange unge - han ville leve av å spille spillet han elsket. Men i likhet med at femåringer tror julenissen finnes og at månen er en ost, tror mange at det er lett å bli fotballspiller.

Det trodde ikke Tierney.

– Nei, jeg trodde egentlig aldri det. Jeg tenkte «det er for godt til å være sant» og «det skjer ikke med slike som meg». Det var for stort til å kunne tro på, sier 23-åringen i intervju med Premier League Productions.

Tierney slet sine første fotballsko i Glasgows gater. I den skotske storbyen blir man gjerne født inn i den grønn/hvite eller den blå delen - Celtic eller Rangers.

– Jeg så på Celtic-spillerne på den tiden som superstjerner. De var utenomjordiske, på en måte. Folk man aldri kommer i nærheten av å møte eller bli lik, så ja, jeg tenkte aldri at jeg skulle klare det.

SUPPORTER MED SUPPORTERE: Kieran Tierney har alltid vært Celtic-fan. Her jubler han sammen med supporterne etter scoring for favorittklubben i Europaligaen. Foto: Andy Buchanan

Men Tierney hadde noe spesielt ved seg. Noe som gjorde ham interessant for storklubben allerede da han var syv år gammel.

– Jeg fikk begynne å trene med aldersbestemte lag i Celtic-systemet etter at en speider hadde sett meg spille for mitt lokale lag. Jeg trente med de hver fredag i to år, så signerte jeg med klubben da jeg ble ni år gammel, sier venstrebacken.

– Jeg husker at jeg gikk rett til vennene mine og fortalte at jeg hadde signert for Celtic. Jeg var i skyene. Slikt skjedde aldri med folk der jeg kommer fra, så det var et sjokk, sier 23-åringen.

Var konstant nervøs for å bli fjernet fra klubben

Møtet med Celtic ble også møtet med en profesjonalisert verden. Kravene var enorme og tilbakemeldingene nådeløse.

– Allerede fra man er syv år gammel får man et brev hver sjette uke. Der står det om man får være med videre eller ikke.

Kulturen satte preg på det lille talentet.

– Helt fra den dagen jeg ble en del av Celtic så var jeg nervøs for å bli veid og funnet for lett. Alt jeg ønsket var jo å spille for favorittklubben.

Når hvert år gikk mot slutten fikk man svar på om man var med videre, helt opp til man er 15 år, da får man proffkontrakt i Celtic – dersom man er god nok.

– Jeg var den siste som fikk kontrakt det året og jeg tror jeg fikk de dårligste betingelsene av samtlige. De andre fikk to og tre år lange kontrakter, men jeg fikk ett år. Jeg måtte bare se på det som en mulighet - nå har jeg ett år på å bevise at jeg hører hjemme her, sier Tierney.

KJEMPET: Her er Kieran Tierney i aksjon på Lerkendal mot Rosenborg i Mesterliga-kvaliken. Foto: Ole Martin Wold

Tierney var et ubestridt talent, men hver gang det skotske fotballforbundet skulle sende landets beste unggutter ut for å representere kilt-landet, ble en ung venstrefot fra Glasgow sittende hjemme.

– Det var tungt. Det hadde en effekt på hvilke kontrakter jeg fikk tilbud om i Celtic også. De som spilte på landslagene fikk bedre tilbud enn meg, men jeg tror det i det lange løp gjorde meg sterkere og klar for større utfordringer senere, innrømmer skotten.

Ble sett av Ronny Deila

Tierney hadde skaffet seg proffkontrakt med Celtic, men veien til A-laget virket lang. Venstrebacken fikk lite spilletid selv på reservelaget.

Så kom det en dag hvor A-laget trengte flere folk på trening.

– Ronny Deila var trener på den tiden. Han og trenerteamet likte innstillingen min fra dag én. Jeg fikk trene jevnlig med A-laget og fikk større selvtillit.

A-LAGSMANN: Kieran Tierney ble fast innventar på Celtics venstreback. Her fra Europaligamøtet mot Leipzig i november 2018. Foto: Andy Buchanan

22. april 2015 er en dag Kieran Tierney kommer til å huske for resten av livet. I bortemøtet med Dundee får 17-åringen beskjeden fra Ronny Deila, "du skal inn".

– Jeg kunne lagt opp etter den dagen, det var helt enormt.

23-åringen fikk mange gode opplevelser i Celtic-drakt før han satte nesa sørover mot London og Arsenal.

Fire ganger løftet Tierney det skotske Premier League-trofeet, han er cupmester tre ganger og ligacupvinner med de grønne og hvite.

– Jeg har hatt noen store øyeblikk i karrieren, men det er ingenting som slår debuten for klubben i mitt hjerte, sier Tierney.

– Et av de største talentene jeg har trent

Tuslende langs en strandpromenade i Tampa, Florida, på vei til trening med New York City, mimrer Ronny Deila om tiden da en ung Tierney kom opp gjennom Celtic-systemet.

– Jeg husker Kieran veldig godt, sier Deila til TV2 og følger opp:

– Den gutten er så tøff mentalt og har en holdning du nesten ikke finner lenger, sier Deila.

– Han hadde et spesielt talent. Han var utrolig rask, meget god og aggressiv en mot en. Han er et av de største talentene jeg har trent, sier New York City-treneren.

Mental styrke

Under Deilas ledelse ble Tierney omskolert fra venstrekant til venstreback, og noen måneder senere hadde Celtic en spiller utenom det vanlige.

– Jeg husker at han som 17-åringn taklet så det luktet svidd på treningsfeltet.

CELTIC-SJEF: Ronny Deila var trener i Celtic fra 2014 til 2016. Det var nordmannen som ga Tierney sjansen på A-laget. Foto: Kerstin Joensson

Tierney tok ikke på seg hansker eller lue når gradestokken krøp under null grader. Å vokse opp i Glasgow gjorde Tierney beinhard.

– Det var ingen kantspillere i klubben som ville møte ham. Han trente i shorts, t-skjorte og sokker, uansett vær og vind, sier nordmannen.

– Han er rett og slett knallhard i hodet.

Tøffeste tiden i karrieren

Tierney ble etter hvert Deilas foretrukne venstreback. Men unggutten ble ikke bare etablert som Celtics førstevalg, Glasgow-gutten ble årets unge spiller i ligaen tre sesonger på rad fra 2015 til 2018.

Da var det naturlig at større klubber startet å banke på døren. Gutten som hadde én drøm da han vokste opp – å spille for Celtic, innså at det var på tide å få nye og større drømmer.

– Jeg stortrivdes i Celtic og tenkte ikke på noe annet, selv om avisene begynte å skrive om interessen fra større klubber.

– Men etter hvert skjønte jeg at jeg måtte ut av komfortsonen om jeg ønsket å bli bedre.

Sommeren 2019 tok Tierney med seg skruknottene, leggskinn og toalettmappe. Neste destinasjon var London. Da hadde han spilt 170 kamper for favorittklubben.

– Det er det vanskeligste valget jeg har tatt i mitt liv, sier en oppriktig 23-åring.

ETABLERT: Kieran Tierney har gjort Arsenals venstreback til sin egen. Her jubler 23-åringen for scoring mot West Bromwich 2. januar i år. Foto: Rui Vieira

– Det var noen tøffe dager etter at jeg dro. Det var en vanskelig periode i livet. Jeg kom hit hvor jeg ikke kjente noen og jeg var skadet. Det hjelper ikke at dialekten min gjør meg vanskelig å forstå heller, sier 23-åringen og ler.

– Det var perioder der jeg tenkte "hva har jeg gjort", sier skotten.

Nå, ett og et halvt år etter at han ble Arsenal-spiller, trives Tierney godt. Det eneste som plager ham er tabellposisjonen. Før søndagens møte med West Ham er The Gunners nummer ti, 30 poeng bak ligaleder Manchester City.

– Det er et press på oss for å levere bedre. Vi er nødt til å blande oss inn i topp fire-kampen igjen. Det er der vi skal være, sier Tierney.