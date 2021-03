– Noen muligheter kan man ikke la slippe

Denne uken kom den overraskende meldingen om at nok et nytt norsk flyselskap forbereder å komme på vingene: Norse Atlantic Airways skal fly ruter mellom Europa og USA, og med det fylle tomrommet etter at Norwegian har kuttet ut sin langdistansesatsning.

Espen Høiby er blant initiativtakerne, sammen med samarbeidspartner og hovedeier Bjørn Tore Larsen. Høiby går inn som driftsdirektør i Norse Atlantic Airways.

I TV 2-programmet Bare business forteller han om planene framover for det nye flyselskapet, og hva han tror om utviklingen i luftfarten de neste årene. Og selv om Norse Atlantic er norsk - og direkteruter vil gå fra Oslo - er ambisjonene først og fremst internasjonale.

– Det er internasjonalt som er hovedmarkedet. Det er der de store befolkningsmassene er, sier Høiby.

New York, LA og Miami

Norse Atlantic vil i første omgang satse på direkteruter fra Oslo, London og Paris til New York, Los Angeles og Miami.

– Norwegian var veldig tunge på USA, spesielt mellom England og USA. Der er det et stort potensielt marked, men også de andre europeiske hovedstedene - som Roma og Paris - over til USA. Norwegian fikk et veldig godt brand i USA, og vi tror at det er en bra plass å starte, sier Høiby.

– Så tenker dere også Asia etterhvert?

– Absolutt. Det finnes masse muligheter etterhvert, men vi får øke litt forsiktig så vi ikke går skoene av oss til å begynne med. Men vi ser på muligheter mellom destinasjoner med tett befolkning, og da er Asia en av de store mulighetene, sier Høiby.

Billettpriser

Selskapet regner med å starte flyvningene i desember. Fra Oslo har konkurrenten SAS nå kun ruter til New York via København, men det er ventet at selskapet vil gjenopprette direkteruten når reisingen kommer i gang igjen etter koronapandemien. Da vil SAS få hard konkurranse på pris på flybilletter fra det nye Norse Atlantic:

– Hvilket prisnivå vil dere legge dere på?

– Jeg kan ikke si nå hvilke priser det blir, for det er en dynamisk vurdering. Men vi skal være absolutt billigst på markedet.

– Under prisene til SAS?

– Absolutt, sier Høiby, som ikke er bekymret for at passasjerene vil la vente på seg når pandemien er tilbakelagt:

– Vi tror at markedet kommer veldig sterkt tilbake. Spesielt turistmarkedet, som er det dominerende innen luftfart. Det kommer til å ta lengre tid for forretningsmarkedet, men turistmarkedet kommer ganske raskt tilbake, sier han.

Lønnsomhet

Norwegian fikk store uforutsette hindringer i sin langdistansesatsing, med problemer med helt nye fly og nye motorer. Mange mente også at det ville ta lang tid før Norwegians satsing ville bli lønnsom.

– Når vil Norse Atlantic bli lønnsomt?

– Det tror vi går ganske raskt. Første året skal vi klare å bli lønnsomme. Det er alltid utfordringer når man starter et flyselskap, men jeg er sikker på at vi skal mestre dem, sier Høiby, og fortsetter:

– Det er helt klart at vi må holde kostnadene nede, det blir det viktigste. Slipper man løs kostnadene, mister man evnen til å tilby markedet de beste og de laveste prisene, sier han.

Mette-Marits storebror

Espen Høiby jobbet mange år som pilot i SAS, før han bygget opp OSM Aviation med rekruttering av piloter og kabinpersonell til luftfarten. Høiby er også kjent som kronprinsesse Mette-Marits storebror.

Sammen med samarbeidspartneren fra OSM, Bjørn Tore Larsen, jobber han nå med å bygge opp Norse Atlantic, og Norwegian-gründer Bjørn Kjos er med som investor og styremedlem. Selskapet skal etter planen noteres på Oslo Børs i løpet av våren.



Ideen om å starte et flyselskap kom da usikkerheten rundt luftfarten var størst - da pandemien spredte seg i fjor:

– Det har ligget i bakhodet i ett års tid. Når man så at Norwegian begynte å trekke seg ut av langdistanse, begynte vi å tenke at det kanskje er nå man skal starte et flyselskap. Nå som markedet ligger nede og man kan få tak i billige fly, sier han.

– Har du hatt en liten drøm gjennom karrieren om å være med på å starte et flyselskap?

– Nei, jeg vil ikke akkurat si det. Jeg har vel sagt at å starte flyselskap er for risikabelt. Men noen ganger kommer det muligheter i livet som man ikke kan la slippe, sier Espen Høiby.

