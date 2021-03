– Trodde aldri jeg skulle bli pappa

Programleder Jens Christian Nørve (43) bar lenge på en stor sorg om at han aldri skulle bli pappa ettersom han var homofil.

Jens Christian Nørve, programleder i «Åsted Norge», har lenge kjent på at han ville bli pappa.

Fredag gjester han «Senkveld med Helene og Stian» der han forteller at allerede i en alder av 17-18 år fikk han et intenst ønske om å bli forelder en gang.

– Samtidig forstod jeg også at jeg var annerledes - at jeg likte gutter. At jeg var skeiv og mest sannsynligvis aldri skulle bli pappa, forteller Nørve.

Kjente på en sorg

STORT ØNSKE: Jens Christian Nørve (venstre) hadde lenge et stort ønske om å bli far. Her sammen med «Senkveld»-gjest Geir Aker. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Som 22-åring kom Nørve ut av skapet. Han beskriver det som den største dagen i hans liv.

– Jeg var så lykkelig. Jeg fikk av meg denne sekken og kunne vær meg selv, smiler han.

Samtidig forstod han samme dag at det ville bety at han ikke kunne bli pappa.

– Jeg har gjennom livet hatt med meg en sorg og en liten uro i meg om at jeg aldri skulle få oppleve å bli pappa, forteller han.

Nørve kunne ofte drømme seg bort når han så andre unge par med barn, og hadde et ønske om å få det selv en dag.

Telefonsamtalen som endret alt

Så skjedde det som han ikke hadde sett for seg at kunne se da han var ungdom.

Han fikk en telefon som skulle snu hele livet hans på hodet.

ENDELIG HJEMME: I mai i fjor kom Jens Christian Nørve og Tommy Børresen endelig hjem med sin datter etter å ha vært koronafast i USA. Foto: Privat

– Men så kommer denne dagen for to år siden hvor vi får en telefon fra vår surrogatmor, Sarah i USA, som sier at hun har valgt oss av mange foreldrepar.

Surrogatmoren ønsker å hjelpe Nørve og han partner Tommy Børresen (34), og Nørves største ønske gikk endelig i oppfyllelse.

Det ble problematisk rundt surrogatfødselen på grunn av den pågående korona-pandemien. USA var i ferd med å stenge grensene rett før fødsel og Nørve og Børresen måtte haste seg av gårde.

På grunn av nedstengte passkontor, som et smitteverntiltak, tok det også tid før de endelig landet på norsk jord med sin lille Sonja Olava i armene.

