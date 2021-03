Oslo kommune kan stenge flere barnehager neste uke

Det sier oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), opplyser VG.

Det er for tiden krisepreget lav bemanning i barnehagene, og høye krav til smittevern, mangel på vikarer og stor pågang fra foreldre om mest mulig tid i barnehagen utfordrer driften av barnehagene.

I et notat fra kommunaldirektør Erik Blom-Dahl, skriver han at flere bydeler har meldt om at arbeidssituasjonen for de ansatte nærmer seg utforsvarlig.

– Uforsvarlig

Inga Marte Thorkildsen tror flere barnehager må stenge ned i uken som kommer. Hun mener situasjonen er så belastende at enkelte barnehager ikke kan holdes oppe på forsvarlig vis.

– Smittespredningen fra det engelske muterte viruset har gjort det så tøft å jobbe i mange barnehager, at det vil føre til at flere barnehager mest sannsynlig må stenge til uken, sier Thorkildsen til VG.

Hun peker på den økte smittefaren som er forbundet med det engelske viruset, som gjør bleieskift, nærhet og påkledning mer risikabelt.

Også i barneskolene vil det bli gjort lignende vurderinger, selv om situasjonen der ikke er like kritisk som i barnehagene.

Bør sikres

Thorkildsen anbefaler FHI om å la barnehageansatte vaksineres så snart som mulig. Hun mener tiden er inne for å sikre de som jobber tettest med barn, og å la de prioriteres i vaksinekøen.

– Den nye smitten har endret hele grunnlaget for prioritering, sier hun.

Det er foreløpig ikke avklart hvor mange barnehager det er snakk om, men byråden understreker at de vil legge vekt på å ha et tilbud for de barna som trenger det aller mest. Det gjelder barn i sårbare grupper og barn som har foreldre i samfunnskritiske yrker.

Fra før av har kommunen besluttet at barnehagene skal holde stengt i påskeuka, til 1. april.