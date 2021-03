Sarah (18) tar koronatest på skolen to dager i uken fram til sommeren

Fyllingsdalen videregående skole har dette skoleåret hatt 35 smittede elever. 350 av de 550 elevene har en eller flere ganger vært i karantene.

– Både elever og foreldre har ringt fordi de ikke tør å gå på skolen fordi de er redde for å bli smittet, sier rektor Karen Kristine Rasmussen.

Nå har skolen tatt grep og deltar i et pilotprosjekt med frivillig hurtigtesting to ganger i uken.

STOLT: Rektor Karen Kristine Rasmussen er imponert over elevene sine. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Jeg er kjempeimponert. Nesten 90 prosent har valgt å være med. Det viser at de ønsker å bidra for å hindre smitte i samfunnet, sier rektoren.

Reduserer risiko for smitte

Hun forteller at informasjon skolen har fått fra Folkehelseinstituttet viser at testingen er effektiv, også når det er mye smitte i nærheten.

– Når det er mye smitte i nærområdet og minst 70 prosent av elevene deltar, så vil denne testingen redusere risikoen for å bli smittet fra 30 til 2 prosent, sier rektoren.

LITT UBEHAGELIG: Sarah Mawloud og klassekameratene synes det går greit å ta testene, selv om det ikke akkurat er gøy. Foto: Frode Hoff / TV 2

Frivillig hurtigtesting

En av de frivillige er 18 år gamle Sarah Mawloud.

– Det er en god måte å forsikre seg om at man er frisk på. Jeg har familie i risikogruppen så jeg vil gjerne bidra, sier 18-åringen.

Etter veiledning fra innleide sykepleiere stikker hun testpinnen dypt inn i nesen, før prøven puttes ned i et rør.

Noen pulter lenger fram gjør klassekamerat Sebastian Øen (18) det samme.

TRYGGHET: Sebastian Øen (18) har tenkt litt på om han ville bli smitte på skolen siden de er mange og sitter tett på hverandre. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Jeg synes det er greit å få testet seg. Jeg har kjent på frykt for å bli smittet på skolen når vi er så tett oppi hverandre. Dette vil skape mer kontinuitet til læring, sier Sebastian Øen,

– Dere er kjempeflinke, roser sykepleier Camilla Nordsti.

Hun demonstrer hvordan man holder med pekefingeren og tommelen på rett sted på pinnen slik at den kommer dypt nok bak i nesen.

Får ros av sykepleiere

– Hvem skulle ha trodd at dere skulle klare dette så bra. Jeg er imponert, sier sykepleieren.

Etter 15 minutter er resultatet klart. Alle i klassen tester negativt.

– Det er to hovedgrunner til at vi prøver ut dette. For det første sikrer vi at skolen kan holdes åpen slik at undervisningen kan fortsette og elevene beholder sin viktigste sosiale møteplass. For det andre er det slik at jo flere som tester seg jo lettere er det å finne skjult smitte tidlig og stanse den, sier Ola Jøsendal som er assisterende fagdirektør i Helse Vest.

Også han er imponert over at nesten alle elvene på skolen vil være med på hurtigtesting to ganger i uken. Fagdirektøren er trygg på at testene er til å stole på.

– Dette klarer elevene. Mange har også sagt at det er mindre ubehagelig å føre pinnen inn selv enn når helsepersonell gjøre det, sier Jøsendal.

IMPONERT: Ola Jøsendal, assisterende fagdirektør i Helse Vest, er fornøyd med at nærmere 90 prosent av elevene deltar i massetestingen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Nå håper han testprosjektet kan utvides til hele landet.

Vil utvide til hele landet

– Jeg tror dette er en god løsning for alle videregående skoler og at det også kan prøves ut i ungdomsskolene, sier Ola Jøsendal.

Han forteller at Norge har over fire millioner hurtigtester som kan tas i bruk i kommuner over hele landet.