Kristoffersen ser fram til sesongslutt: – Skal ha en mental pause

Det går mot slutten på en lang slalåmsesong for de norske alpinistene. Siden desember har det vært et hektisk rennprogram med lite hvile mellom slagene. Henrik Kristoffersen ser nå fram til et avbrekk.

– Etter helgen skal jeg ta en pause. Kanskje stå litt på ski, men jeg skal i hvert fall ha en mental pause. Alle er fysisk slitne og alle er slitne mentalt, så jeg tror de aller fleste trenger det, sier Kristoffersen til TV 2.

Alpinisten kan ikke si noe om planen på utstyrsfronten, men treningene framover vil bli lettere.

– I Skikjøringen etter verdenscupen skal jeg gå tilbake til start og kjøre lette løyper. Der har man ikke noe stress. Under hver trening i sesong må man kjempe. Det å kunne få noen treninger etter sesongen der du bare kan finne godfølelse tror jeg kan være bra, forteller Kristoffersen.

Tung storslalåmsesong

Kristoffersen er fornøyd med slalåmsesongen, men i en annen disiplin har det gått tråere. Nå håper han på en opptur i sesongens siste storslalåmrenn.

– Det hadde vært greit med å avslutte med et okay resultat. Storslalåmen har dessverre vært godt under par denne sesongen. Jeg har slitt litt med det tekniske og det taktiske, så det har vært for dårlig. Slalåmen har egentlig vært ganske bra. Jeg slet litt i januar da det var veldig kaldt og isete, men bortsett fra det har kjøringen vært veldig bra, sier Kristoffersen.

Selv mener Kristoffersen at de svake storslalåmsresultatene skyldes ulike faktorer.

IKKE OPTIMAL: Henrik Kristoffersen er ikke fornøyd med egen storslalåmsesong. Foto: Wolfgang Grebien / BILDBYRÅN

– Du kan alltid gjøre ting bedre, men i år tror jeg det har vært en kombinasjon av at jeg ikke har kjørt så bra på ski samtidig som jeg har slitt med hvordan utstyret fungerer. Da kan det være at jeg har lagt til meg noen uvaner, som gjør at det tekniske blir dårligere.

Vil endre treningsopplegget

Etter forrige sesong hadde Kristoffersen bare én uke fri før han startet på igjen. Allerede i august kjente han at han var mentalt sliten.

– Jeg kommer nok til å ta litt mer fri etter sesongen nå, og justere barmarksprogrammet gjennom sesongen litt sånn at man går inn med en høyere treningsmotivasjon når man skal starte å stå på ski igjen.

– Hvis man trener to til tre økter hver dag hele tiden, og så skal man starte å reise, blir det veldig mye, mener Kristoffersen.

Noe av årsaken til den manglende pausen i fjor, var koronaviruset. Reiserestriksjoner gjorde at de vanlige ferieplanene ble lagt i grus, og ferie ble da erstattet med trening.

– Man lærer så lenge man lever, og man må prøve og feile for å se hvor grensa går, sier en smilende Kristoffersen.

Skryter av landsmannen

Denne sesongen er det en annen nordmann som har vært med på å prege resultatlistene i slalåmdisiplinen. Sebastian Foss Solevåg tronet sesongen med Norges første VM-gull i slalåm på 24 år.

– Det er veldig bra at Sebastian har tatt steget. Det er veldig bra for de yngre gutta å få se hvor nivået ligger. Jeg tror vi ligger ganske bra an i slalåm som nasjon, sier Henrik Kristoffersen om landsmannen.

Solevåg har spesialisert seg i slalåmdisiplinen. Det gjør at Kristoffersen ikke har fått inn mye treningstid med den gode kameraten.

– Jeg og Sebastian trente ikke så mye sammen i høst og tidlig vinter, for da var det veldig mye storslalåm for meg. I januar og februar trente vi en del ganger sammen, men jeg må prioritere både slalåm og storslalåm. Det gjør det mye vanskeligere å trene med Sebastian.

