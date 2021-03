Solskjær bekrefter Pogba-samtaler

Paul Pogba var tilbake med et smell mot Milan torsdag. Nå svarer Ole Gunnar Solskjær på spørsmål om franskmannens framtid på Old Trafford.

Med seieren mot Milan på San Siro torsdag er Ole Gunnar Solskjærs Manchester United allerede klare for kvartfinalen i Europaligaen. Der venter Moldes overmenn, Granada. Men før den tid skal de prøve å ta ett steg nærmere suksess i FA cupen. Søndag venter Leicester til kvartfinale på King Power Stadium.

– Troen og selvtilliten er der. Jeg må si jeg er imponert over hvordan guttene restituerer seg og er klare for neste kamp, for programmet er nådeløst. Nå er det ny kamp, Leicester borte, et lag vi spilte uavgjort mot i ligaen. Vi vet vi må forsvare oss godt, sier Solskjær og legger til:

– De har (Jamie) Vardy og (Kelechi) Iheanacho, som er i virkelig bra scoringsform. Så har de andre kvalitetsspillere. Pasningsfoten til (Youri) Tielemans og løpene til (Ayoze) Perez. Vi har litt av en kamp foran oss.

Forrige sesong stoppet Solskjærs mannskap i semifinalen i både Europaligaen, FA cupen og ligacupen. Denne sesongen ble det nok en gang exit i semifinalen i ligacupen, da Manchester City ble for sterke.

– Noen ganger kan trofeer overskygge jobben man gjør bak lukkede dører, men jeg føler vi forbedrer oss hele tiden og vi nærmer oss. Å vinne et trofe ville vært en boost for oss alle, sier Solskjær til TV 2, og fortsetter:

– Vi var i den samme posisjonen før vi vant ligacupen i 2006 med spillere som Nemanja Vidic og Patrice Evra. Det var deres første tittel, og det ble den første av mange. Vi både føler og håper at et trofe kan være en utløsende faktor for det som venter.

I Pogba-samtaler

En som nok blir god å ha for United i jakten på trofeer er Paul Pogba. Den franske midtbanestjernen har vært ute med skade i nesten seks uker, men torsdag var 28-åringen tilbake på banen, da ble han like gjerne matchvinner mot Milan på San Siro.

– Når man ser Paul spille slik som han gjorde mot Milan, viser det hvor mye han bryr seg om oss og hvor mye han nyter å spille. Det viser også hvor stor nytte vi har av ham, forklarer Solskjær.

Men spørsmålet er hvor lenge Pogba blir værende på Old Trafford. Kontrakten til franskmannen strekker seg ut neste sesong, men hans agent Mino Raiola har tidligere uttalt at Pogba ikke trives i Manchester United og at han «må bytte klubb».

– Jeg tror både Paul og resten av laget fokuserer på å gjøre det så bra som mulig denne sesongen. Jeg tror ikke noen bruker energi på spekulasjoner. Selvfølgelig har vi diskusjoner og samtaler, svarer Solskjær når han får spørsmål om Pogbas kontrakt.

Kristiansunderen er ikke sikker på om hans midtbanemann er klar for 90 minutter mot Leicester søndag.

– Vi må se hvor mye han kan spille. Jeg tror ikke han kan stå 90 minutter og jeg vet ikke om han kan starte, men man har sett hvor mye han kan påvirke som innbytter. Føler han seg OK kan det hende at han starter, men vi får se. Jeg håper han er klar til å starte, sier Solskjær.

Skyhøy selvtillit

En annen mann som er usikker til møtet med «The Foxes» er Marcus Rashford. 23-åringen ble byttet ut til pause i oppgjøret mot Milan torsdag.

– Jeg vet virkelige ikke. Jeg håper, men det er usannsynlig at han blir klar, sier Solskjær, som legger til at også Edinson Cavani er usikker.

– Det er opp til ham. Han ønsker å være 100 prosent når han spiller. Forhåpentligvis er han klar til søndag, men det er fortsatt usikkert. Han hadde en føling etter treningen på onsdag, forklarer Solskjær.

United-sjefen er uansett sikker på at han kan stable et konkurransedyktig lag på beina førstkommende søndag. Spesielt fornøyd er 48-åringen med det laget har vist defensivt i det siste.

– Selvtilliten min til forsvaret er skyhøy. Vi er vandt til spekulasjoner og hvert mål vi slipper inn blir gransket. Det er sånn det er og disse guttene har blitt mye sterkere mentalt til å håndtere disse tingene, forklarer Solskjær.

På de siste sju kampene har de røde djevlene kun sluppet inn ett mål. Det kom på overtid hjemme mot Milan forrige uke. Det fikk spillerne fikk høre etter 1-1 mot italienerne.

– Vi jobber med ting og etter tilbakeslaget mot Milan i kampens siste minutt hadde vi en stor... ikke krangel, men vi hadde et møte. Man kunne se at det ikke var snakk om at vi skulle slippe inn mål, verken mot West Ham eller Milan. De er stolte forsvarere. Selv om de kan spille fotball, blir man glad når man ser forsvarere som ønsker å forsvare seg. Man kan ikke beskytte seg mot alt, men de prøver så godt de kan, avslutter Solskjær.