Dette Nonstop-eksperimentet gir Nakstad håp for sommeren

Denne uken har dystre smitterekorder stått i kø, og store deler av landet er ilagt strenge korona-tiltak.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier den største bekymringen nå er kapasiteten på sykehusene.

– Det ser ut med det nye viruset som at det blir flere innleggelser i yngre aldersgrupper, sier Nakstad i TV 2-programmet Presseklubben.

– Det største problemet

En økning i antall innleggelser av korona-pasienter gjør at andre pasientgrupper må vente på behandling.

– Det største problemet er jo alle de andre pasientene som blir nedprioritert. Og det betyr at de for eksempel på Oslo-sykehusene og i østlandsregionen har måttet gå opp i beredskapsnivå – og måttet trappe ned på planlagte operasjoner.

Se Nakstad vise eksperimentet som gir ham håp for sommeren, i videovinduet øverst i saken.

To scenarioer

Nakstad sier han forstår at mange er lei nå, men at vi fortsatt må følge opp tiltakene.

Hvis ikke kan vi ende opp med en fullstendig nedstenging, sånn som vi har sett i andre land.

Nakstad mener det er to scenarioer for hvordan tiden fremover kommer til å se ut.

Ett hvis vi klarer å få ned smitten – og ett hvis vi ikke klarer det.

– Det er to veier egentlig. Enten får du kontroll, og da trenger du ikke så mange tiltak. Eller så mister du kontrollen, og da blir det total lockdown på et eller annet tidspunkt.

Håp for sommeren

Nakstad forteller at det han får flest spørsmål om nå, er hvordan sommeren kommer til å bli.

I fjor sommer levde mange nordmenn et ganske normalt liv.

Folk dro på ferie, var ute på restauranter og møtte familie og venner. Det skjedde selv om ingen var vaksinert på det tidspunktet.

– Det vi klarte i fjor, var å få ned smittetallene veldig mye inn mot sommeren. Det gjorde at vi nesten ikke hadde smitte i Norge da vi gikk inn mot sommerferien.

Han tror det samme er mulig i år.

– Dit kan vi komme nå også, hvis vi klarer å snu denne smittetrenden. Det er det som er håpet – og som absolutt er mulig.

Så fort kan vi få ned smitten

I dag blir rundt tusen nordmenn smittet hver dag.

– Når R-tallet er 1,4 – sånn som nå – så betyr det at smitten i prinsippet dobler seg hver tiende dag. Så nå som det er tusen smittede per dag, så vil det om ti dager være to tusen per dag som blir smittet, sier Nakstad.

Fordi smitten dobler seg hver tiende dag, vil det i Norge da være åtte tusen nye smittede hver dag om en måned – dersom vi ikke får ned smitten.

– Så fra tusen per dag til åtte tusen per dag i løpet av fire uker. Det er utviklingen sånn som den ser ut nå.

Trøsten

Men trøsten er at det kan gå veldig fort andre veien også.

– Hvis man snur dette R-tallet, og sånn vi gjorde for et år siden; da går dette veldig fort andre veien igjen.

I mai i fjor var R-tallet på 0,5. Det betyr at smitten halveres raskt.

– Da kan smitten halveres hver femte dag. Så betyr det at du kan begynne med tusen smittede per dag, og fem dager senere har du bare fem hundre. Og fem dager senere bare 250, og fem dager etter det igjen har du kanskje bare 125 nye smittede.

– Så da går det veldig raskt nedover. Og det er trøsten i dette.

Utepils?

Nakstad sier dette er forklaringen på at vi kunne ha en sommer nesten uten smitte i Norge i fjor.

– Så hvis det går den veien, da blir det både utepils og innepils til sommeren?

– Da kan det bli både utepils og mange ting. Det er det som er med dette viruset; at får vi kontroll på det, så går det veldig fort nedover. Men mister vi kontroll, så går det veldig fort oppover.

