Dette visste du ikke om den omtalte realityserien

Millionkontrakter, taushetsplikt og drama i kulissene. «Keeping Up with the Kardashians» er inne i sin siste sesong etter 14 år på skjermen.

Fredag er det premiere på aller siste sesong av realityserien «Keeping Up With the Kardashians».

Etter 14 år, 20 sesonger og flere hundre episoder takker altså familien for seg, men reiser ender ikke her.

Signert ny TV-avtale

I desember ble det kjent at familien, i regi av «momager» Kris Jenner, har signert en ny avtale med strømmetjenesten Hulu, som eies av gigantkonsernet Disney.

Excited to announce our new multi year partnership with Hulu and Star and what’s to come in 2021 @hulu — Kris Jenner (@KrisJenner) December 10, 2020

Hva konseptet blir, gjenstår å se, men i følge amerikanske medier skal både Kim, Khloé og Kourtney Kardashian ha signert kontrakten sammen med halvsøsknene Kendall og Kylie Jenner.

Prosjektet kan bli å se allerede mot slutten av 2021.

Strengt regime

Selv om familien er villig til å ha kamera tett på til alle døgnets timer, er de ikke villig til å vise alt. I 2015 kunne en reporter fra New York Times avsløre at Kris Jenner har en bunke med taushetserklæringer liggende i entréen, slik at gjester kan signere når de kommer på besøk.

Dette gjelder også crewet som jobber med produksjonen av «Keeping Up with the Kardashians», noe Kim avslørte i en Tweet hvor det sto «Og forresten, taushetsavtaler på alle!!!! #KUWTK».

FILMER FLERE TIMER OM DAGEN: I følge The New York Times filmer familien vanligvis i 10 til 12 timer per dag når de er i opptak for "KUWTK." Foto: Artur Harutyunyan / PAN Photo

Effekten av dette kunne vi se den gangen Blac Chyna kom med voldsanklager mot ekskjæreste Rob Kardashian i 2017.

Amerikanske medier ønsker tilsvar fra Kardashian-familien hvor Kims representanter sendte ABC News et bilde av taushetsavtalen som Chyna signerte for å kunne bli med i TV-showet.

Millionkontrakter

Er det noe Kardashian-imperiet er kjent for så er det penger. De fleste av familiemedlemmene tjener millioner for egne bedrifter og avtaler utenom serien, men det er dermed ikke sagt at de mottar lite fra produksjonen.

I 2017 rapporterte Variety at Kardashians signerte en avtale på «rett under 100 millioner dollar» med moderkanalen «E!» for å fornye programmet til 2020. TMZ rapporterte imidlertid at tallet er enda høyere.

I følge nettstedet signerte Kardashians en avtale på 150 millioner dollar, som tilsvarer over én milliard norske kroner, for fem sesonger i 2017.

Manager og familiesjef Kris Jenner skal ha fått 10 prosent av summen for å lande avtalen og det endelige beløpet er da på 135 millioner dollar, rundt 27 millioner per sesong som drypper ned på de seks søstrene: Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie og Kris.

Denne summen er en økning fra Kardashians avtale med kanalen i 2015, som ga familien 100 millioner dollar for fem sesonger.

Får vi et innblikk i skilsmissen med Kanye?

Nå som vi entrer den siste sesongen er det mange som spekulerer i om vi får et innblikk i den mye omtalte skilsmissen mellom Kim og Kanye.

Paret hadde et turbulent år i fjor og Kanye West fikk mye oppmerksomhet etter han kunngjorde at han stilte i presidentvalget. Den amerikanske rapperen skapte flere overskrifter etter at han brukte Twitter som plattform til å uttrykke sine meninger.

BRUDD: Kim Kardashian og Kanye West giftet seg i 2014 og har fire barn sammen. Foto: Angela Weiss / AFP

I ettertid har han slettet mange av Twitter-meldingene, der han blant annet kom med stikk til Kim Kardashian og hennes familie. På et tidspunkt skrev han blant annet at kona og Kris Jenner skal ha prøvd «å låse han inne». Kim gikk i ettertid ut å skrev at ektemannen hadde bipolar lidelse, men har ikke gitt noen intervjuer om temaet - før nå?

Det er i hvert fall sikkert at promoen av den siste sesongen bruker skilsmissen som trekkplaster. I et klipp fra teaseren kan vi se en gråtende Kim Kardashian.

– Jeg føler meg som en taper, sier firebarnsmoren gråtende foran søsteren Kendall Jenner.

Tiden vil vise, nå er det bare å glede seg.