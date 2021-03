Henter suksess-konsept til TV 2

Høsten 2021 kommer det nye programmet «LEGO Masters» på TV 2.

TV-konseptet har allerede høstet suksess i land som Storbritannia, USA, Sverige og Australia, og TV 2 søker nå etter deltakere til en norsk versjon.

– Vi er stolte og glade for å by seerne her til lands på en norsk versjon til høsten, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2, i en pressemelding.

Hun tror programmet vil passe til mange aldersgrupper.

– Man tenker kanskje man er ferdig å leke som barn – men i «LEGO Masters» får vi se at det er like gøy å leke som voksen. Og målet er at folk skal bli inspirert til å leke mer selv. Og blir ventetiden lang, kan man allerede nå kose seg med både den svenske, britiske, amerikanske og australske versjonen av programmet på TV 2 Sumo, sier hun.

Forhold til LEGO

I serien, som skal ledes av Erik Solbakken (36), skal åtte deltakerpar kjempe om seieren, og dermed bli Norges aller første «LEGO Masters» gjennom en rekke utfordrende og spennende LEGO-oppgaver. Deltakerne er alle LEGO-talenter fra hele landet, med forskjellig bakgrunn og alder.

Programlederen har stor tro på konseptet og tror det er noe mange vil kjenne seg igjen i.

– Jeg gleder meg! LEGO er jo noe nesten alle av oss har eller har hatt et forhold til, helt fra barndommen av – meg selv inkludert. I «LEGO Masters» får vi se det ypperste av kreativitet og entusiasme innenfor LEGO-bygging, så det blir helt fantastisk å komme i gang, sier Solbakken i pressemeldingen.

Skal dømme

I tillegg til Erik Solbakken og deltakerne blir leketøysoppfinner og LEGO-designer Erik Legernes sentral i den norske versjonen av «LEGO Masters».

Han skal være dommer og såkalt «brickmaster». Det er Legernes som avgjør hvilke lag som får bli, og hvilke som må reise hjem - helt til man til slutt står igjen med ett vinnerlag - Norges offisielle «LEGO Masters».

Programmet er åpent for påmelding.