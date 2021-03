– Barna trenger at du bryr deg nå

– Det handler om enkle ting, ta kontakt på sosiale medier, ringe de, og gjøre slike medmenneskelige ting som å si «Hei, jeg tenkte akkurat på deg, jeg lurer på hvordan du har det» Slike øyeblikk kan for noen barn være helt avgjørende.

Dette sier Hege Malterud, direktøren for Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Hun er bekymret for hvordan mange av barna i Oslo har det nå når skoler og barnehager igjen stenges helt eller delvis.

Denne uka skrev hun kronikken med tittelen «Det er nå vi trenger at du bryr deg» på tv2.no

Ett av seks barn opplever vold

Forskning fra nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress viser at ett av seks barn selv oppgir at de ble utsatte for vold eller overgrep i perioden skolene var stengte i fjor vår.

I Groruddalen i Oslo øst bretter Helle Cecilie Stokke sammen de nye draktene til barna i Ammerud basket. Flerbrukshallen her står helt tom, barna er hjemme. Stokke, som er leder for basketklubben, har selv erfaring med at barn søker til idrettslederne når de vil signalisere at ting ikke er helt som det skal hjemme.

Tar en telefon, går en tur

– Vi vet jo at det er noen av dem som ikke har det greit. Av og til, når vi er en til en med dem, så spør vi «Hei, er det noe du vil snakke om?» Og da hører vi jo at dette var en arena der de slipper unna. At de trenger å komme bort, sier

TAR KONTAKT MED BARNA: Helle Cecilie Stokke i Ammerud Basket vet at noen av barna har det vondt hjemme Foto: Torstein Wold / TV 2

Hun har nå organisert lederne i klubben, slik at barna ikke skal miste voksenkontaktene utenfor hjemmet, selv om skoler og fritidstilbud er stengt. De tar kontakt på telefon eller sosiale medier, oppretter grupper på Facebook, ringer og spør om barna vil gå en tur.

Ikke farlig å engasjere seg

Helle Cecilie Stokke er en slik brysom nabokjerring som statsminister Gro Harlem Brundtland etterlyste i sin nyttårstale 1. januar 1996:

«De siste tjue årene har vi gjort barn til enten et rent privat anliggende eller et offentlig ansvar. Vi har glemt det gode, gamle kollektive ansvaret. Nabokjerringer som følger med og kjefter når noen får juling eller blir mobbet, er der ikke lenger. Vi må få folk til å bry seg om hverandre igjen. Det er ikke så farlig å engasjere seg i andre som folk tror»

Ordene tilhører forfatter Anne Holt. Hun skrev dette i VG, kun sju måneder før hun ble justisminister.

– Det jeg tror bør bekymre oss, og som jeg tror bekymrer myndighetene, er at mange flere av oss har fått det ganske mye verre langs mange parametre, sier Anne Holt.

Hun tror at også nabokjerringene hun etterlyste i 1995, har det vanskeligere med å passe på barna nå under pandemien.

Den største sorgen

– Nabokjerringene er jo nå på mange måter i karantene med munnbind, og da er det vanskelig å være nabokjerring. Men jeg tror ikke at barna glemmes, jeg tror både alle vi og myndighetene i veldig stor grad tenker på barna. Men, her har vi kolliderende hensyn. Det som er det tristeste, det vi bærer som den største sorgen i denne nedstengingen, det er nettopp vissheten om at dette går utover barna, sier forfatter Anne Holt.

DEN STØRSTE SORGEN: Forfatter Anne Holt tynges av tanken på barnas lidelser nå . Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Noen prøver likevel å være den viktige nabokjerringa, som basketlederen i Groruddalen.

– Jeg er på chat med jentene hver dag, i over en time. De har så lyst å komme igang igjen. Det er helt forferdelig, sukker Helle Cecilie Stokke i Ammerud basket.

Vår felles sak

Etatsdirektøren i Oslo kommune mener vi nå må legge til side engstelsen for å være til bry, nettopp fordi det nå er viktig å være nettopp det.

– Det er fort gjort å tenke at «jeg skal ikke bry meg med det, det er ikke min sak». Men jeg tror, at akkurat nå så skal vi si «jo, det er min sak. Det er vår sak», oppfordrer Hege H. Malterud.