Derfor selges «gratis» NBA-videoer for millionbeløp

Superstjernen Lebron James mottar ballen like ved midtstreken. Upresset stiger han til værs og gjennomfører en tohånds omvendt «windmill». Publikum tar fullstendig av. Den imponerende scoringen vises deretter i slow-motion.

I nettbutikken NBA Top Shot kan alle som vil se scoringen gratis, så mange ganger man ønsker.

Likevel bladde vedkommende bak brukernavnet Spicy_SpicyG13 den 16. mars opp svimlende 179 000 000 (ett-hundre-og-syttini-tusen) dollar for dette klippet.

Hva i alle dager er det som skjer?

2,5 millioner for twitter-melding

Skru tiden tilbake halvannen uke. Jack Dorsey, mannen som grunnla Twitter, la ut sin første twittermelding ut for salg.

På mange måter er twittermeldingen historisk, fordi det er den aller første twittermeldingen som noen sinne ble lagt ut.

Twittermeldingen kan du se under. Det koster verken meg eller TV 2 noe som helst å legge inn en liten kode som gjør denne synlig for deg i denne artikkelen.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Du kan også klikke her for å se twittermeldingen på Twitters egne sider.

Igjen: Helt gratis.

Likevel er det høyeste budet for eierskap til denne twittermeldingen i skrivende stund 2,5 millioner dollar. Budrunden avsluttes ifølge Dorsey 21. mars, og pengene går til et veldedig formål.

Digitalt skjøte gjør det mulig

I tillegg har du MoonCats og CryptoPunks. Og selvfølgelig Beeples jpg-fil som ble solgt for 70 millioner dollar.

Dette er bare noen få, av det som på kort tid har blitt mange eksempler, på noe som for kort tid siden ville fremstått som fullstendig absurd.

Kanskje det for mange gjør det fortsatt.

GIR BORT: Twitter-sjef Jack Dorsey vil donere bort pengene han kan tjene på tidenes første tweet. Foto: Jose Luis Magana

Teknologien som gjør dette mulig heter NFT. Noen eksperter mener at man bare bør forstå hva dette er, først som sist. Her følger et forsøk på forklaring:

Akronymet står for Non-Fungible Tokens, som enkelt forklart kan oversettes med et slags bevis som du ikke kan tukle med, eller endre på.

En NFT fungerer som et slags skjøte, eller et bevis på at du eier noe. I den virkelige verden fungerer et skjøte som et bevis på at du eier for eksempel en eiendom.

I den digitale verden kan det imidlertid være vanskeligere å bevise eierskap til noe som kun finnes på skjermen.

SKEPTISK: Torger Kielland ved UiB hadde selv ikke betalt for et videoklipp som alle har tilgang på. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Dette er fordi at alt som er digitalt i prinsippet kan kopieres uendelig mange ganger, uten at originalen endres på noe vis.

NFT-teknologien skal imidlertid gjøre det mulig å vise hvem som eier noe digitalt, uavhengig av hvor mange kopier som finnes. Dette skjøtet lagres i en blokkjede, som i prinsippet skal gjøre det trygt, varig og vanskelig å jukse med.

Det er denne teknologien som nå gjør det mulig for folk å gå mann av huse for å sikre seg eierskap til for eksempel korte videosnutter av fete basket-scoringer.

Som sand i Sahara

Torger Kielland er førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, og har eierskap innenfor teknologi som et av sine spesialfelt.

Også Elon Musk er klar for å kaste seg på NFT-toget.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Han har fulgt utviklingen innen NFT, og er så langt ikke overbevist om at teknologien er så mye mer enn en ren «hype».

– Jeg mener at dette blir litt som å kjøpe sand i Sahara, sier Kielland.

Han mener det er for mange utfordringer ved NFT til at det bli stort med det første. Blant annet gir ikke teknologien noen form for garanti for at det har kjøpt, faktisk er laget og solgt av opphavspersonen.

– I tillegg gir heller ikke en NFT noen rettigheter til selve dataene i for eksempel en videosnutt. Det gis bare en slags «kvittering» på at man eier videoen. Jeg sliter med å se hva man faktisk får igjen for investeringen, sier han.

– Livsendrende teknologi

De mest evangeliske blant ekspertene tror NFT-teknologien kan endre verden. Mange nordmenn kjenner entreprenøren Garyvee, hvis ekte navn er Gary Vaynerchuk, gjennom podkasten og youtubekanalen hans.

NFT’s will be the gateway to access to those you admire — Gary Vaynerchuk (@garyvee) February 22, 2021

Selv om han langt fra alltid har rett, har han fått rykte på seg for å kunne si ett og annet om hvilke teknologier som er verdt å følge med på. Allerede i 2010 snakket han varmt om digital valuta, lenge før Bitcoin ble allemannseie.

Han er tydelig på sitt syn på NFT-teknologien.

– Den grunnleggende teknologien i NFT er livsendrende teknologi, sier han i podkasten.

Sammenlignes med merkeklær

Garyvee, som er kjent for å være en ypperlig selger, mener at NFT i fremtiden vil bli en måte å vise status på. Som et eksempel vil det være «kult» å eie en video med en basket-scoring.

– Det kommer til å bli sosial valuta, på samme måte som å gå med merkeklær i dag.

Førsteamanuensis Kielland er noe mer avdempet til teknologien.

– Jeg tror ikke det er stort om fem år. Det er fordi det løser ingenting. Det sagt hvis noen er villig til åm betale for feks basketvideoer så vil det fortsatt eksistere. Folk betaler penger for mange rare ting, sier Kielland.