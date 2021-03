Sånn har resten av landet feiret bursdag under pandemien

For de som har fulgt koronareglene og restriksjonene har bursdager måttet feires kreativt det siste året, etter at Norge stengte ned for første gang. Det har ført til uvanlige løsninger.

Til tross for nedstengingen 12. mars i fjor har det nemlig latt seg gjøre å feire bursdager - om enn ikke på den tradisjonelle måten.

Felles for de fleste er at feiringene har måttet holdes utendørs eller hjemme, og kun med nærmeste familie og kohorter. Det har gitt utslag i fine feiringer, selv om de har vært annerledes enn normalt.

Johanne (13)

Johanne Eikrem Kemp (13) feiret på fjelltur og med kake i fjæra. Foto: Privat

– Det ble rebusløp på Sukkertoppen med familien og kake i fjæra. Bursdagsjenta var strålende fornøyd, sier Cecilie Eikrem.

Datteren Johanne Eikrem Kemp fylte 13 år 23. mars 2020, rett etter Norges første lockdown. Snart blir Johanne 14 år, og årets bursdag ligger også an til å måtte feires utendørs.

Å være ute når man feirer bursdag har nemlig blitt vanligere det siste året, også for de som har bursdag i løpet av vinterhalvåret.

Merete (50)

Da Merete Hammerstad fylte 50 år i januar ventet et oppsiktsvekkende syn utenfor døra hennes. Familie og venner hadde samlet seg med levende lys og plakater. Merete syns det var en fantastisk opplevelse.

RØRENDE: Synet av familiemedlemmer med levende lys og plakater møtte Merete (50) på bursdagen hennes. Foto: Privat

– Det var jo spesielt å bli frarøvet en femtiårsfeiring, men at familien planla denne feiringen var utrolig rørende, sier hun.

Hammerstad mener flere, inkludert statsministeren, bør tenke utenfor boksen - og huset - når man feirer bursdag for tiden.

– Erna og alle andre må tenke kreativt når det gjelder feiringer. Vi har ikke råd til annet, sier Hammerstad.

Isak Georg (1)

Den 5. mars ble Isak Georg Krogh Yttervik ett år gammel, men den store dagen måtte feires med kun den nærmeste familien.

SIN FØRSTE BURSDAG: Ettårsdagen til Isak Georg Krogh Yttervik (1) ble feiret kun med nærmeste familie. Foto: Privat

– Vanligvis har vi hele familien, slekt og venner på besøk når det er bursdag, sier Anniken Krogh.

Hun er moren til lille Isak, som måtte feire sin aller første bursdag med kun mor, far, søster og bror på grunn av koronarestriksjonene. Anniken syns det var ekstra synd fordi det var hans aller første bursdag.

– Ettårsdagen er jo spesiell, sier Krogh.

Wenche (75)

Også for den 74 år eldre moren til Sølvi Anine Sørdahl, Wenche Sørdahl, ble bursdagsfeiringen under pandemien en annen enn først planlagt.

– Min mor fylte 75 år og hadde sendt ut invitasjoner til omtrent 60 personer. Vi skulle lage koldtbord til den store dagen, sier Sørdahl.

Men 75-årslaget måtte avlyses.

– Vi skjønte det var best å gjøre det slik, sier Wenche.

Istedenfor stamlet familien penger fra de nærmeste og kjøpte en iPad til henne. På iPaden lå en gratulasjonsvideo med hilsner fra de inviterte, som Sølvis eldste bror hadde redigert.

Den store festen måtte vike til fordel for en virtuell feiring, men ifølge Sørdahl var det ingen dårlig erstatning.

RØRT TIL TÅRER: Sølvis mor fikk en iPad med gratulasjonsvideo til 75-årsdagen. Foto: Privat

– Min mor tok til tårene av alle de fine hilsnene, sier Sølvi.

Theodor (13)

Flere har funnet på kreative løsninger etterhvert som restriksjonene har blitt strammere, og mulighetene færre.

Da Norge stengte ned våren 2020 var det ikke lenger mulig å ha besøk av familie og venner, ei heller å dra på kino.

HJEMMEKINO: Flere har måttet ty til kreative løsninger for å feire bursdag under pandemiåret. Foto: Privat

– Familieselskapet ble avlyst og bytta ut med kino for oss i husttanden, men så stengte kinoen også, sier Grete Mæland.

Sønnen Theodors 13-årsdag 3. april i fjor ble derfor feiret med hjemmekino, popkorn og baconcrisp - og kake med fyrverkeri.

Sanna Emilie (7)

Også Sanna Emilie (7) måtte finne på noe annet enn et tradisjonelt bursdagsselskap innendørs.

Sammen med klassevenninnene feiret hun bursdagen utendørs i akebakken.

På selve dagen 26. februar var det kun Sanna Emilie, mamma og pappa som tilbragte dagen sammen. Det stod bursdagsis i solen, brettspill, perling og film på menyen, og på kvelden kom et par på besøk.

BURSDAGSIS: Sanna Emilie (7) feiret dagen utendørs med mamma og pappa. Foto: Privat

– Sanna sa på kvelden at hun hadde hatt en veldig fin dag, sier Sannas mamma, Anna Linnea Wasmuth.

Får ros fra Helsesista

Torsdag kom det frem at en som ikke hadde viket fra vanlig bursdagsfeiring var statsministeren. Det har vakt reaksjoner fra flere av de som selv har ofret en normal bursdagsfeiring, og som ellers har fulgt smittevernreglene nøye.

Hele Norges helsesøster, Helsesista, roser de som har ofret en normal bursdagsfeiring under pandemien, og særlig barn og unge.

ROSER BARN OG UNGE: Helsesista, Tale Marie Krohn Engvik, syns Erna burde følge barnas eksempel. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– All creds til barn og ungdom som er bedre enn Erna, sier hun til TV 2.

Helsesista, eller Tale Maria Krohn Engvik som hun egentlig heter, synes statsministerens bursdagsfeiring kommer svært uheldig ut.

– Jeg tror det er en del ungdommer som tenker at dette er litt flaut. Noen kan bli provosert med tanke på alt de har ofret, og pekefingrene de unge har fått mot seg, sier hun.

– Mange har ofret mye

Engvik forteller at man kunne le av nesten-håndtrykket til Solberg for et år siden, men at når man har levd i en pandemi i over ett år, er det vanskelig å forstå at Solbergs familie samlet seg for en bursdagsfeiring.

Hun mener tidspunktet nyheten kom ut på, også gjør at det kan føles ekstra belastende for mange.

– Vi er midt i en tredje smittebølge, og det er veldig spesielt å høre om dette som Oslo-borger. Jeg vil tro at reaksjonene kanskje vil variere ut i fra smittetrykket der en selv bor, men dette er mest av alt veldig flaut for Solberg sin del, sier hun.

Engvik er tydelig på at det er mange barn og unge som har ofret mye under pandemien. Flere får ikke sett kjærestene eller vennene sine. Likevel mener hun at det også er noe fint ved gårsdagens nyhet.

– Nå er det så mange ungdommer som kan gå rak i ryggen, børste seg på skulderen, og tenke at de er bedre enn sjefen selv. All creds til ungdommen som har fulgt smittevernreglene, utsatt bursdager, fester og annet gøy, sier hun.

Alle kan gjøre feil

Hun mener det er bra at ungdom får se at offentlige personer også kan begå feil.

– Til syvende og sist så er vi alle mennesker og kan gjøre feil. Men politikere er ikke noe viktigere enn noen andre. De må også betale bøtene sine og si unnskyld, forteller hun.

Helsesista sier det er viktig at man må ta ansvar for sine egne handlinger og holdninger, og hvordan man skal stå frem som et godt forbilde. Hun mener man ikke bør henge seg altfor mye opp i hvordan andre fremstår.

– Man må tenke tilbake på seg selv og tenke hva det er en selv har gjort bra, og så får Solbergs valg og ansvar stå for hennes regning. Det beste må vel være å sitte igjen med god samvittighet over egen innsats i den nasjonale dugnaden, sier hun.