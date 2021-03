Avslører sykdommen som gjorde at hun mislyktes i VM

Sveriges skistjerne Charlotte Kalla fikk det ikke til å stemme under VM i Oberstdorf og måtte bryte tremila. Nå forklarer treneren årsaken.

Charlotte Kalla er en av Sveriges mest suksessrike langrennsløpere på kvinnesiden gjennom tidene. Hun har i løpet av sin karriere tatt fem OL-medaljer og like mange VM-medaljer.

Men årets sesong har vært en skuffelse for svenskenes lagrennshelt. Under VM i Oberstdorf brøt hun blant annet tremilen, og nå avslører landslagsledelsen for første gang årsaken overfor den svenske avisen Expressen.

Magekatarr Hva er magekatarr? Magekatarr (gastritis) er en samlebetegnelse for tilstander med betennelse i magesekkens slimhinne. Hvordan forløper sykdommen? Sykdommen oppstår oftest akutt og varer i kort tid. Magekatarr går som regel over av seg selv, men kortvarig medisinsk behandling kan være nødvendig. Svært alvorlige tilfeller kan gi magesår i magesekken og blodmangel. Hvem får sykdommen? Alle kan få sykdommen. Mer info her

– Mageproblemet kom på torsdag kveld, og mye tyder på at hun hadde magekatarr. Hun hadde kjempevondt høyt oppe i magen. Hun var ikke i form da, heller ikke på fredagen, forteller trener Magnus Ingesson til Expressen, og fortsetter:

– Hun var ikke sikker på om hun skulle starte, men hun ville prøve. Hun hadde imidlertid ikke energi i kroppen. Det tar tid å hente seg inn igjen etter magekatarr, noe som viste seg tydelig når også høyden spilte inn, poengterer han.

Foreløpig er et usikkert hvor lenge Kalla vil fortsette satsningen på toppnivå. Skihelten ble tidligere denne sesongen rammet av covid-19, og det har hatt stor betydning for den fysiske formen.

Kallas pressekontakt Torbjörn Nordvall understreker likevel at hun var nære pallen i VM. Han liker ikke de gjentatte spørsmålene om Kallas fremtid i langrennsirkuset.

– Å være ti sekunder fra en medalje i VM med tanke på den sesongen hun har hatt, og folk spør henne om «når skal du legge opp?». Det føles litt rart. Det er fremdeles samme sak, hun vil være i ro og ta sine vurderinger, og det må man respektere. Det er ikke en god idé å spørre mer om det, sier han til Expressen.

Verdenscupen denne sesongen er avsluttet, men Kalla har to konkurranser igjen. Først skal hun delta i Volkswagen Cup i Falun 27. og 28. mars, før hun avslutter med SM i Kalix i begynnelsen av april.