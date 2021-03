Reagerer på Ernas fest: – Trodde hun at hun skulle komme unna med dette?

Reaksjonene på Erna Solbergs 60-årsfeiring er mange. Medieprofessor på Universitetet i Bergen (UIB), Knut Helland, mener det er lite troverdig at Erna Solberg ikke har vært klar over bruddet på smittevernreglene.

– Dette skal ikke skje. Men gitt at hun ikke forstod at det var da det skjedde, så må hun virkelig ha forstått det i etterkant!

Helland mener regelbruddet først og fremst er alvorlig for samfunnssikkerheten i Norge.

– Systemet rundt henne har som oppgave å ivareta statsministerens sikkerhet. Forstod ikke disse at det skjedde noe galt? Det er ikke til å tro?

Komme unna med det?

Medieprofessoren har liten forståelse for hvordan statsministeren har valgt å håndtere fadesen.

– Trodde hun virkelig at hun skulle komme unna med dette? Trodde beredskapen rundt at hun kunne komme unna med dette?

Solberg og familien reiste til Geilo for å feire statsministerens 60-årsdag i vinterferien. Flere i Solbergs familie leide leiligheter i samme kompleks, og 25. februar samlet de seg 13 stykker sammen til middag på en restaurant.

– Det har nesten gått en måned siden festen skjedde. Har det ikke vært noen rådgivere som har tipset Erna Solberg om at det her kan det være lurt å gå ut med? Hvis de har tenkt at ingen behøver å vite dette, så er ikke det bare utrolig og svært alvorlig. Det er katastrofalt!

BEDRE: Knut Helland tror norges befolkning hadde tatt i mot nyheten om festen bedre hvis det kom fra Erna selv Foto: Universitetet i Bergen

Helland mener befolkningen trolig hadde tatt imot nyheten bedre dersom statsministeren selv hadde fortalt om festen.

– Det hadde vært alvorlig, men det hadde vært mindre alvorlig. Historien om at dette var en glipp ville vært mer troverdig. Nå virker det mer som at dette var noe hun var klar over, men ville skjule.

Pinlig

Dosent i markedsføring ved Høyskolen i Kristiania, Trond Blindheim, er spent på neste gang Solberg kommer til å legge frem nye koronaregler.

– Det tror jeg kommer til å bli pinlig. Da kommer folk til å le foran tv-skjermen. Det blir gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør, humrer Blindheim.

Blindheim tror ikke festen kommer til å få langvarige konsekvenser for Solberg, men at hun nå har fått en solid smell.

– Det kritikkverdige er ikke at dette ble gjort, det kritikkverdige er at hun sier at hun ikke kunne reglene. Vi hører jo at ungdomsfester blir stoppet av politiet, og her var jo vaktene hennes til stedet. Det er veldig rart at dette ikke ble stoppet.

RART: Trond Blindheim mener det er rart at festen til Solberg ble gjennomført. Foto: Jan Kåre Gåsemyr

Komplisert

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, vil ikke kommentere mediehåndteringen av Solberg, eller hvorvidt dette bør få konsekvenser. Han tror smittevernbruddet kan ha ført til at flere nå forstår reglene.

– Det har i alle fall fått den konsekvens at statsministeren har beklaget offentlig og at folk flest har fått med seg at maksimalt 10 personer kan samles ved private arrangementer på offentlig sted.

Nakstad setter heller ikke spørsmålstegn ved om Solberg var klar over smittevernsbruddet som ble begått.

KOMPLISERT: Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, anerkjenner at reglene er kompliserte. Foto: Berit Roald

– Jeg tenker at vi alle må forsøke å følge reglene så godt vi kan. Reglene er dessverre kompliserte fordi mange av dem vedtas lokalt og ikke skal ramme uhensiktsmessig der det er lite smitte.

Erna Solberg beklaget hendelsen på Facebook i går. I en post skrev hun:

«Dessverre glapp det for oss, og vi klarte ikke å følge regler og anbefalinger slik vi skulle (...) Jeg forstår de som blir sinte og skuffet over dette. Jeg har gjort feil, og for det vil jeg si unnskyld. Jeg er veldig lei meg for det som har skjedd».

Troverdighet borte

Knut Helland mener det er alvorlig hvis verken Solberg, eller noen i beredskapssystemet har forstått at festen var brudd på smittevernreglene.

– Troverdigheten til landets sikkerhetsberedskap er borte hvis det er tilfellet, sier professoren.

Systemet rundt Solberg har sviktet både i første og andre runde, mener Helland.

– Dette er ikke bare krise for Solberg. Dette er krise for samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge.