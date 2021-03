Anklages for voldtekt

De siste månedene har det stormet rundt superstjernen Armie Hammer.

I januar ble «Call Me By Your Name»-skuespilleren utsatt for en rykteflom basert på anklager om kannibalisme. Det hele skøyt fart da en kvinne delte samtaler hun skal ha hatt med skuespilleren på Instagram, hvor 34-åringen angivelig beskrev grove seksuelle handlinger som avkapping av tær og grilling og spising av ribbein.

Nå melder TMZ at Hammer skal være anklaget for voldtekt.

Skal ha voldtatt kvinnen i fire timer

Det er en kvinne ved navn Effie som har rapportert inn anklagene mot skuespilleren. Kvinnen påstår at Hammer skal ha voldtatt henne i over fire timer, der han angivelig har slått hodet hennes mot en vegg.

Hendelsen skal ha funnet sted i Los Angeles 24. april 2017.

Det hele ble kjent under en pressekonferanse hvor Effie la frem anklagene sammen med sin advokat Gloria Allred.

Allred forklarer at de har gått til politiet med bevis for den påståtte voldtekten, og at påtalemyndigheten nå er nødt til å avgjøre om bevisene er sterke nok til å opprette sak mot skuespilleren.

Avviser anklagene

Effie forteller at hun innledet et forhold til Hammer via Facebook i 2016. Forholdet skal ha utviklet seg til å bli mer og mer voldelig.

Hammer avviser anklagene og mener Effie skal ha sendt han seksuelle meldinger senest sommeren 2020.

– Det var aldri Hammers hensikt å henge ut eller vise fram Effies fetisjer eller seksuelle ønsker, men hun har nå eskalert dette til et nytt nivå ved å hyre inn en sivil advokat for å arrangere en offentlig pressekonferanse, sier Hammers akvokat Andrew Brettler til TMZ.

I januar ble det kjent at Hammer trekker seg fra hovedrollen i filmen «Shotgun Wedding» med Jennifer Lopez, grunnet flere anklager om voldelig oppførsel mot kvinner.

Hammer var tidligere gift med TV-personligher Elizabeth Chambers (38), paret har to barn sammen, men i juli i fjor kom nyheten om skilsmisse.